Wenn Herzensträume wieder einmal wahr werden
Antenne Niedersachsen zeigt mit einem Spendenmarathon am 18.12.2025 ganz großes Herz für "Kleine Herzen Hannover"
Link: www.antenne.com/mitmachen/Der-100.000-Euro-Spendenmarathon-id1536733.html
"Ohne die vielen Herzensmenschen in den letzten 20 Jahren hätten wir mit unserem gemeinnützigen und rein ehrenamtlich aktiven Projektverein ´Kleine Herzen Hannover` nicht so unglaublich viel erreichen können“, betont die Vereinsvorsitzende Ira Thorsting. Und weiter: „Antenne Niedersachsen hatte uns bereits zum 10. Vereinsjubiläum in 2016 mit einer unglaublichen Spenden-Aktion geholfen. Und nun tun sie es schon wieder! Wir können es immer noch nicht ganz fassen und freuen uns natürlich riesig. Damals kamen 100.000 Euro für die vielen Vereinsprojekte zusammen, und viele Hörer in ganz Niedersachsen, und sogar einige aus anderen Bundesländern waren so begeistert, dass sie auch noch lange nach der Antenne-Charity-Höreraktion uns immer wieder viele Spenden zukommen ließen, ohne die wir unsere vielen bundesweit einmaligen und mehrfach ausgezeichneten Vereinsprojekte nicht hätten umsetzen können“, freut sich Thorsting.
Seit 2006 entwickelt Ira Thorsting mit ihrem Vereinsteam Projekte für die Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover, die den Herzkindern und ihren Familien, den Pflegekräften, Therapeuten, Ärzten und allen, die im medizinischen Dienst nicht nur in der Medizinischen Hochschule Hannover arbeiten, zugutekommen. Der Hintergrund ist eine eigene Betroffenheitsgeschichte der Gründerin: Ihr Sohn wurde 1986 mit einem schweren Herzfehler geboren und wäre ohne die ärztliche Kunst des Kinderkardiologen Prof. Dr. Carlo Kallfelz und seinem Chirurgen-Team in der MHH gestorben. Die Kinderkardiologie hatte Prof. Kallfelz erst vor fast 50 Jahren in Deutschland mit weiteren Professoren auf diesem Gebiet in Deutschland eingeführt. Vorher sind die Kinder mit einem derart schweren angeborenen Herzfehler verstorben. Der angeborene Herzfehler ist die häufigste Organfehlbildung bei Neugeborenen und kann heute dank der Spezialisten sehr gut behandelt und operiert werden.
„Wenn Herzensträume wahr werden“, so die Journalistin Ira Thorsting. „Ich war Gast am 28.1.2006 auf dem Landespresseball im Kuppelsaal Hannover und hatte den Hauptgewinn des Abends gewonnen. Es waren zwei Fußball-WM-VIP-Endspielkarten in Berlin im Wert von 5.000 Euro. Da ich allerdings damals kein großer Fußballfan war, hatte ich spontan diese beiden begehrten Eintrittskarten vor 1.600 fußballbegeisterten Gästen aus ganz Deutschland spontan durch den Moderator des Abends Reinhold Beckmann versteigern lassen. Es kamen fast 40.000 Euro zusammen und waren für mich der Start für den Umbau von 15 Einzel- und Doppelzimmern auf der Kinderherzstation in der MHH“, freut sich Thorsting. Und das konnte gemeinsam mit der MHH und mit einem Kooperationsverein dann umgesetzt werden. „Es ging für mich auf dem Landespresseball ein ganz großer Herzenstraum in Erfüllung, denn an diesem Tag wurde mein Herzkind 20 Jahre alt“, erzählt Thorsting.
Dankbar blicken alle von „Kleine Herzen Hannover“ zurück auf die Spendenaktion in 2016 zum 10. Geburtstag unter https://youtu.be/MT32WHHyZiQ und https://youtu.be/VQqAylhDD4Y und https://youtu.be/NG0fKPn0yH8 und https://youtu.be/a4vkeSdW7Uk und freuen sich auf den 18.12.2025, wenn wieder viele Hörer den Spendenaufruf hören und schon wieder für den Verein Herzensträume wahr werden können! Dabei werden auch viele Studiogäste helfen, auch Christof Stein-Schneider von der Band „Fury in the Slaugtherhouse“, die die „Kleinen Herzen Hannover“ seit langer Zeit unterstützen, wird dabei sein. Weitere Informationen unter www.antenne.com/mitmachen/antenne_niedersachsen_hilft/Kleine-Herzen-Hannover-e.V.-id629723.html