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Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting Lendorfstraße 16 30974 Wennigsen-Degersen, Deutschland http://www.kleineherzen.de
Ansprechpartner:in Frau Ira Thorsting +49 179 5097103
Logo der Firma Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

Weiterbildung zur Krisenbegleitung

Ein Projekt von Kleine Herzen Hannover e.V.

(lifePR) (Wennigsen-Degersen, )
Ärzte, Pflegekräfte, Betreuer, Therapeuten und alle, die in deutschen Kliniken arbeiten, werden immer wieder mit äußerst belastenden Situationen konfrontiert: Patienten werden auf Dauer behindert bleiben oder sterben und die Angehörigen müssen so einfühlsam wie möglich darüber informiert werden.

Der Verein „Kleine Herzen Hannover – Hilfe für kranke Kinderherzen“ unterstützt seit 2006 die Kinderherzklinik und die Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Ziel: Die Patienten, ihre Eltern und Geschwister sollen sich immer gut und warmherzig betreut fühlen – auch wenn es einmal ganz schlimm kommt!

Die Idee der „Kleinen Herzen Hannover“: Ärzte und Pflegekräfte, Betreuer und Therapeuten sollen eine Weiterbildung als psychologisch geschulte Krisenbegleiter bekommen. Für dieses innovative Weiterbildungsprojekt wurde der gemeinnützige Verein bundesweit mehrfach ausgezeichnet.

Wir haben zudem ganz aktuell noch einen weiteren Aufbaukurs in unser Programm aufgenommen, an dem Sie natürlich nach einem Grundkurs auch teilnehmen können:

08.10.2026 - 09:00 Uhr

NEU: Fortbildung Nr. 49 vom 08.10.26 bis 09.10.26 Thema: Teamkultur und Führung in der Krisenbegleitung (nur für Absolventen der Grundausbildung)
30625 Hannover, Feodor-Lynen-Straße 1

Jetzt anmelden zur kostenlosen "Weiterbildung zur Krisenbegleitung" unter https://lnkd.in/d-4gXJ_v

Unsere Rückblicke:
https://lnkd.in/d4YSFsJj
https://lnkd.in/duRMF7Vz
https://lnkd.in/dP6TSXR7
https://lnkd.in/dGQ3iKpB
https://lnkd.in/dXKBqPyD

Anlagen

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