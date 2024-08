Vortrag & Diskussion zum Kriseninterventionshelferkurs „Selbstschutz & Psychohygiene" für Ärzte, Pflegekräfte & Therapeuten aus ganz Deutschland

zu einem ganz besonderen Weiterbildungsthema aus unserer Kriseninterventionshelfer-Reihe für Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten aus ganz Deutschland, die wir seit zehn Jahren anbieten, mit enormen Spendenmitteln finanzieren und für die wir bereits mehrfach ausgezeichnet wurden:Im Klinikalltag - schon gar auf der (Kinder-)Intensivstation - arbeiten alle, die sich um das Wohl der kleinen Patient:innen kümmern, im ständigen Spannungsfeld zwischen Leben und Tod und dem damit einhergehenden Bangen und Hoffen der Eltern & Angehörigen. Dies erfordert vonseiten der Ärzteschaft, Pflegenden und Therapeut:innen dauerhaft höchste Konzentration und Sorgsamkeit. Oft müssen sie - z.T. innerhalb kürzester Zeit - medizinisch sinnvolle und auch ethisch vertretbare Entscheidungen treffen und sehen sich zugleich immer häufige mit Personal- und Ressourcen-Engpässen konfrontiert.Schnell kann es dann auch mal passieren, dass die Profis selbst Hilfe und Unterstützung brauchen, wenn sie nicht genügend selbst auf sich achten und sich schützen. Wie kann es also gelingen, angesichts der Vielzahl an Anforderungen nicht „selbst auf der Strecke zu bleiben“ und sich aus dem Klammergriff innerer Anspannung oder gar Überforderung zu lösen? Wie kann ich die eigene Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit und Elastizität) trainieren?Genau dazu gibt uns unser Experte Michael Steil (Vorstand des Netzwerks Psychosoziale Notfallversorgung, Resilienz-Trainer und Institutsleiter des Instituts für Human Resources in Freiburg) hilfreiche alltagstaugliche Impulse und Tipps - freuen Sie sich auf einen spannenden Vortrag und eine lebhafte Diskussion!Für unsere weiteren Planungen freuen wir uns über Ihre Anmeldung per Mail an info@ideen-texte-bilder.de