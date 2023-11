Vereinsliebe wird belohnt: Volksbank eG unterstützt Vereinsprojekte mit insgesamt 75.000 Euro

Im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums startete die Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen erstmals einen Förderwettbewerb unter dem Motto „Vereinsliebe“. Der Gesamtfördertopf betrug dabei 75.000 Euro. Insgesamt 120 Vereine und gemeinnützige Institutionen aus der Region haben sich mit vielfältigen Projekten beworben. Bei der feierlichen Preisverleihung am Dienstag (07.11.2023) kürte die Volksbank eG nun die Gewinner. Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank eG, begrüßte die Vertreter der einzelnen Vereine und Institutionen, die Jurymitglieder und Gäste zur feierlichen Preisverleihung in den Räumlichkeiten des Van der Valk Hotels in Hildesheim. „Als Genossenschaftsbank engagieren wir uns schon immer für ein starkes gesellschaftliches Miteinander und eine verbesserte Lebensqualität vor Ort. So stellten wir auch in unserem Jubiläumsjahr das gesellschaftliche Engagement in den Vordergrund und riefen unseren Vereinswettbewerb unter dem Motto „Vereinsliebe“ ins Leben. Dass unser Wettbewerb so gut angekommen ist und uns so viele nachhaltige Projektideen erreicht haben, hat uns überwältigt!“, so Volker Böckmann.



Alle interessierten Vereine und gemeinnützige Institutionen konnten sich online bis zum 30. September mit ihrem Herzensprojekt bewerben. Einzige Voraussetzung war, dass es sich um ein nachhaltiges Projekt handelt, das noch nicht abgeschlossen ist und folgenden Bereichen zuzuordnen ist: Umwelt- & Klimaschutz, Soziales Engagement, Gesundheit & Wohlergehen, Bildung, Chancengleichheit / Inklusion / Integration. Nach Abschluss der Bewerbungsphase wurden die Projekte von der Jury gesichtet.



Die Jury setzte sich aus Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank eG, Boris Böcker, Leiter Marke & Events Volksbank eG, Dagmar Ernst, Vorstand (Vereinsentwicklung) Regionssportbund Hannover e. V., und Helge Schlender, Mitglied in Ehrenamtsfunktion bei der Freiwilligen Feuerwehr Pattensen, zusammen. Dabei sind insgesamt 120 vielfältige Projektideen bei der Volksbank eG eingetroffen: Von der Anschaffung von Nistkästen oder Outdoor-Fitnessgeräten über die Unterstützung der Ausbildung von Ehrenamtlichen als Trauerbegleitung bis hin zur Finanzierung einer Rettungspuppe zum Trainieren für den Ernstfall. Bei so vielen guten Bewerbungen fiel der Jury die Entscheidung nicht leicht. So wurden von 120 Bewerbungen insgesamt 74 Projektideen aus dem Spendentopf der Volksbank eG mit einer Gesamtfördersumme von 75.000 Euro unterstützt, die Einzelprojekte wurden mit bis zu 1.500 Euro prämiert. Zudem konnten sich 10 weitere Vereine über eine kleine finanzielle Unterstützung als Zeichen der Anerkennung ihres Engagements in Höhe von 250 Euro freuen.



„Der große Zuspruch zeigt nicht nur, dass viele Vereine gute Ideen haben, um ihren Verein, die Mitglieder und die Region zu fördern, sondern auch dass sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Daher freuen wir uns umso mehr, den Vereinen dabei helfen zu können, ihre Ideen zu realisieren und damit gleichzeitig auch einen nachhaltigen Beitrag vor Ort zu leisten“, betont Boris Böcker, Leiter Marke & Events der Volksbank eG.