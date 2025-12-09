Kontakt
Rhythmus mit ganz viel Herz

Rock´n´Roll-Musiker Andy Lee verschenkt Eintrittskarten an Herzkinder und ihre Familien

Wennigsen-Degersen
Dieser Musiker hat seit 20 Jahren ein ganz großes Herz für Herzkinder in der Medizinischen Hochschule Hannover: Andy Lee ist Ehrenmitglied im Verein „Kleine Herzen Hannover“ und begeistert mit seinen Rock´n´Roll-Shows seit über 40 Jahren kleine und große Musikfans. „Es freut mich, dass ich mit meiner Rock’n’Roll-Musik auch den Betroffenen immer wieder schöne Momente geben und damit helfen kann“, betont der Pianorocker Andy Lee. Und weiter: „So auch bei meiner Legendenshow, zu der ich zehn Freikarten an den Verein spende zum besonderen Vereinsgeburtstag.“ Der gemeinnützige Verein feiert in 2026 seinen 20. Geburtstag und freut sich über dieses Engagement ihres Ehrenmitgliedes. „Die genauen Termine für die Einlösung dieser Show-Gutscheine sind mit dem Musiker abzustimmen“, freut sich die Gründerin und Vereinsvorsitzende von „Kleine Herzen Hannover“.

Tribute-Show "Legenden des Rock’n’Roll: Elvis, Jerry Lee & Johnny Cash"

Great balls of fire, Heartbreak hotel, Ring of fire, Walk the line, Hound dog, Whole lotta shakin, das sind nur einige der unvergesslichen Hits, die von drei exzellenten Interpreten und einer authentischen Liveband präsentiert werden. „Es ist eine Musikrevue mit unvergesslichen Evergreens aus mehreren Jahrzehnten“, betont Andy Lee. Und weiter: „Ob Jerry Lees ekstatische Pianoshows, Johnny Cashs legendäre Gefängnisauftritte oder Elvis’ Konzerte in Las Vegas, dieser Abend hält eine explosive Mischung aus Livemusik, Nostalgie und purem Entertainment bereit.“ Ira Thorsting und ihre Vereinsmitglieder freuen sich auf diese Tribute-Show in 2026: „Wir tauchen ein in die faszinierende Welt des Rock 'n' Roll und lassen uns von der zeitlosen Magie dieser Musik mitreißen.“ Andy Lee verspricht: „Die zweistündige Tribut-Show ist eine atemberaubende Hommage voller Energie, Leidenschaft und mitreißender Livemusik! Let the good times roll!“

Weitere Informationen über die Show-Termine und über den Rock´n´Roll-Musiker:

www.andylee.de
https://youtu.be/vyj0RBWOX5g
https://youtu.be/TlIb1itDwrU
https://youtu.be/PLrX0NAJvic
https://youtu.be/zRppmLqw3-E
https://youtu.be/16H8gxrNvdw

Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting

„Kleine Herzen Hannover“ ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.500 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. „Kleine Herzen Hannover“ ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.

