Rhythmus mit ganz viel Herz
Rock´n´Roll-Musiker Andy Lee verschenkt Eintrittskarten an Herzkinder und ihre Familien
Tribute-Show "Legenden des Rock’n’Roll: Elvis, Jerry Lee & Johnny Cash"
Great balls of fire, Heartbreak hotel, Ring of fire, Walk the line, Hound dog, Whole lotta shakin, das sind nur einige der unvergesslichen Hits, die von drei exzellenten Interpreten und einer authentischen Liveband präsentiert werden. „Es ist eine Musikrevue mit unvergesslichen Evergreens aus mehreren Jahrzehnten“, betont Andy Lee. Und weiter: „Ob Jerry Lees ekstatische Pianoshows, Johnny Cashs legendäre Gefängnisauftritte oder Elvis’ Konzerte in Las Vegas, dieser Abend hält eine explosive Mischung aus Livemusik, Nostalgie und purem Entertainment bereit.“ Ira Thorsting und ihre Vereinsmitglieder freuen sich auf diese Tribute-Show in 2026: „Wir tauchen ein in die faszinierende Welt des Rock 'n' Roll und lassen uns von der zeitlosen Magie dieser Musik mitreißen.“ Andy Lee verspricht: „Die zweistündige Tribut-Show ist eine atemberaubende Hommage voller Energie, Leidenschaft und mitreißender Livemusik! Let the good times roll!“
Weitere Informationen über die Show-Termine in der Anlage und über den Rock´n´Roll-Musiker:
