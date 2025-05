„Musik kann heilsam sein“

Boris Kosak sitzt im roten Sakko am Flügel – um ihn herum seine Freunde mit Saxophon, Gitarre und Geige. Dazu die Opernsängerin Julia Appel. Die Zuschauer im Großen Saal des Freizeitzentrums „Lister Turm“ in Hannover hören an diesem Abend ein buntes Spektrum aus dem neuen Album des berühmten Komponisten. Es trägt den Titel „Barocco“ und vereint verschiedene Stilrichtungen der Musik wie Klassik, Musical und Pop. „Wir wollen die Herzen der Menschen mit unserer Musik erreichen“, sagt Kosak. Zwei Konzerte spielt er als Benefizveranstaltung für die „Kleinen Herzen Hannover“ – vor ein paar Tagen in Bremen und am 23. Mai in der niedersächsischen Landeshauptstadt.Die Vorsitzende der „Kleinen Herzen Hannover“ freut sich über das großherzige Engagement der Musiker. „Hier zeigen Weltklasse-Künstler, wie man mit Tönen Herzen öffnen kann“, sagt Ira Thorsting. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten ist für den gemeinnützigen Verein bestimmt. Er finanziert damit seit fast 20 Jahren verschiedene Projekte für die herzkranken Kinder in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Konzert-Idee ist vor gut einem Jahr entstanden. Die Galeristin Karin Kummer-Trull hatte Boris Kosak bei einer Vernissage zu Gast. „Dabei sagte er mir, dass er so gerne auch mal in Hannover spielen möchte“, sagt Kummer-Trull. Seit einigen Wochen ist die hannoversche Kulturfrau auch Mitglied bei den „Kleinen Herzen Hannover“. Da war es für sie naheliegend, jetzt ein Konzert als Benefizveranstaltung zu organisieren.„Wir beschäftigen uns viel mit Frage, ob unsere Welt noch fair ist oder nicht“, sagt Boris Kosak vor dem Konzert. Er möchte mit seiner Musik Liebe schenken und beweisen "dass unsere Welt voller Schönheit ist“. Die Menschheit sei doch eine Gemeinschaft. Jeder müsse für jeden da sein – und alle seien miteinander verbunden. Dass die Musik heilsam sein kann, sagt auch Ira Thorsting. Ihr Verein finanziert seit vielen Jahren auch eine Klang-Therapie für die herzkranken Kinder. „Wenn unsere Therapeutin Dorothea Weiss zu den Kindern ans Bett kommt, kann man regelmäßig erleben, wie sich die Musik positiv auf die kleinen Patienten auswirkt“, sagt Ira Thorsting. Sie habe es selbst einmal erlebt, dass ein krankes Kind auf die Klangschalen der Therapeutin reagiert habe. „Es öffnete seine Augen und lächelte.“„Boris Kosak & friends“ sind zurzeit auf Europa-Tournee. Neben dem aus der Ukraine stammenden Komponisten Boris Kosak bringen die Solisten Julia Appel, Luis Amarilla, Eddy Checo Rodriguez und Svetlana Font Martí alle eine langjährige Erfahrung aus der feuriger Latinomusik, dem Musical, der Oper und dem klassischen Chanson mit und gestalten gemeinsam ein Programm, das sowohl geschmackvoll und anspruchsvoll als auch unterhaltsam ist, begleitet von cineastischen Orchesterklängen und elektronischen Beats. Am 17. Juni wird das Ensemble in der im Kleinen Saal der Laeiszhalle in Hamburg zu sehen sein.Foto: Boris Kosak, Flügel; Julia Appel, Gesang; Luis Amarilla, Gitarre; Eddy Checo Rodriguez, Flöte, Saxophon, Perkussion; Svetlana Font Martí, GeigeVideolink zum Konzert am 23. Mai 2025: https://youtu.be/x1Mux52ucJU Rückblick vom 17.5.2025 in „Die Glocke Bremen: https://youtu.be/roaliM4lV6A