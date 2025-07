Maritime Klänge für herzkranke Kinder

: 3. August 2025 von 14 Uhr bis 16 Uhr: Hamborger Veermaster auf dem Maschseefest 2025Der „Hamborger Veermaster“ ist jedes Jahr der Auftrittsort für Shanty-Chöre aus ganz Niedersachsen – jeden Tag sind es andere Gruppen. Die Störte-Bäcker aber sind schon etwas Besonderes. 1878 gründeten vier Männer den Gesangsverein der Bäckermeister Hannover-Linden. Aus dieser Gruppe ging 1982 dieser Shanty-Chor der Bäcker-Innung Hannover hervor. An der Spitze der heutigen Störte-Bäcker steht Harald Luther. „Wir wohnten damals alle in einer Straße, waren alles Segler und jeder war Bäcker. Da lag es nahe, einen Shanty-Chor zu gründen.“ Inzwischen ist Luther das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Wie viele andere Chöre kämpfen auch die Störte-Bäcker mit Nachwuchssorgen. Heute sind es noch 22 stimmgewaltige Männer, die regelmäßig Seemannslieder schmettern, begleitet von den beiden Akkordeon-Spielerinnen Michaela Ahlborn und Chorleiterin Monika Meier-Dutz.Am 3. August singen die Störte-Bäcker aber nicht nur für die zahlreichen Zuschauer, sondern auch für den Verein „Kleine Herzen Hannover“. Seit vielen Jahren unterstützen die Männer die herzkranken Kinder in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Schauen Sie sich mal Eltern an, die glücklich sind, dass ihr Kind noch lebt“, sagt Pressesprecher Claus-Peter Enders. Das habe er bei seinen Besuchen in der MHH erfahren und nie wieder vergessen. Der Auftritt des Shanty-Chores sei ein gutes Beispiel dafür, dass sich Menschen in Hannover aus allen Teilen der Gesellschaft für die „Kleinen Herzen“ engagieren.Weitere Infos über die Störte-Bäcker: http://chorstadt-hannover.com/.../mae.../die-stoerte-baecker Rückblick vom Maschseefest 2024: https://youtu.be/_ikjXQAEOsA