Maritime Klänge für herzkranke Kinder

Die Frau mit der gelben Bluse kennt alle Lieder auswendig und singt begeistert mit, sie dirigiert mit beiden Händen und strahlt über das ganze Gesicht. Für die fröhliche Rentnerin in der ersten Reihe ist das Konzert des Shanty-Chores „Störte-Bäcker“ ein großartiges Erlebnis. Es ist voll an diesem Tag beim Maschseefest in Hannover. Die Sonne scheint, die weißen Fahrgastschiffe ziehen am Ufer vorbei und die singenden Männer sorgen für maritime Seefahrer-Romantik zwischen Bratwurstbuden und Getränkeständen. Der „Hamborger Veermaster“ ist jedes Jahr der Auftrittsort für Shanty-Chöre aus ganz Niedersachsen – jeden Tag sind es andere Gruppen.Die Störte-Bäcker aber sind schon etwas Besonderes. 1878 gründeten vier Männer den Gesangsverein der Bäckermeister Hannover-Linden. Aus dieser Gruppe ging 1982 dieser Shanty-Chor der Bäcker-Innung Hannover hervor. An der Spitze der heutigen Störte-Bäcker steht Harald Luther. „Wir wohnten damals alle in einer Straße, waren alles Segler und jeder war Bäcker. Da lag es nahe, einen Shanty-Chor zu gründen.“ Inzwischen ist Luther das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Wie viele andere Chöre kämpfen auch die Störte-Bäcker mit Nachwuchssorgen. Heute sind es noch 22 stimmgewaltige Männer, die regelmäßig Seemannslieder schmettern, begleitet von den beiden Akkordeon-Spielerinnen Michaela Ahlborn und Chorleiterin Monika Meier-Dutz.An diesem Nachmittag singen die Störte-Bäcker aber nicht nur für die zahlreichen Zuschauer, sondern auch für den Verein „Kleine Herzen Hannover“. Seit vielen Jahren unterstützen die Männer die herzkranken Kinder in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Schauen sie sich mal Eltern an, die glücklich sind, dass ihr Kind noch lebt“, sagt Pressesprecher Claus-Peter Enders. Das habe er bei seinen Besuchen in der MHH erfahren und nie wieder vergessen.Im Publikum ist an diesem Tag auch der frühere Filialleiter der Deutschen Bank in Hannover. Michael Hobusch hat selbst zwei Töchter und bezeichnet die Arbeit der „Kleinen Herzen Hannover“ als „herausragend.“ Vor einigen Jahren hat er für den Verein einen Spendenlauf organisiert und sich danach auch in der MHH mit betroffenen Eltern unterhalten. "Das war sehr berührend und bedrückend. Aber die Eltern waren auch sehr dankbar für die Hilfe, die sie erfahren haben.“ Der Verein „Kleine Herzen Hannover“ zeichnet sich nach den Worten von Hobusch durch seinen Ideenreichtum und seine Kreativität aus. Der heutige Auftritt des Shanty-Chores sei ein gutes Beispiel dafür, dass sich Menschen in Hannover aus allen Teilen der Gesellschaft für die „Kleinen Herzen“ engagieren.Der Shanty-Chor singt nun „Sansibar“ von Achim Reichel. Und beim „Aloha-He“ ist kein Halten mehr. Die Zuschauer singen mit und tanzen mit erhobenen Händen. Die Frau mit der gelben Bluse ist nun mittendrin - sie wird diesen Tag sicherlich so schnell nicht wieder vergessen. Und für die „Kleinen Herzen“ war es wieder ein großer Erfolg. Demnächst wird Vorsitzender Harald Luther zur Spendenübergabe in der MHH erwartet – sicherlich nicht zum letzten Mal. Er sagt: „Wenn der Verein uns ruft, dann sind wir da!“Weitere Infos über die Störte-Bäcker: http://chorstadt-hannover.com/index.php/choere/maennerchoere/die-stoerte-baecker Video unter:youtube: https://youtu.be/_ikjXQAEOsA Instagram: @kleineherzenhannover • Instagram-Fotos und -Videos Facebook: Facebook