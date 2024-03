Lena sagt Nein! und Ben sagt Nein!

Spendenübergabe am Montag, 11. März 2024 um 12 Uhr,

in der Kinderklinik, Gebäude K10, der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)



Auch dieser Buchtitel „Hör auf dein Bauchgefühl“ gehört zum Programm der Kinder:Schutzinsel. Mit diesen pixi-Büchern macht die Kinderschutzallianz aufmerksam auf mögliche Gefahren für Kinder und Jugendliche zum Thema „sexualisierte Gewalt“.



Die Kinderschutzallianz ist ein einzigartiger Zusammenschluss unterschiedlicher Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, sozialer Arbeit, Sport und Verwaltung. Seit 2019 setzt sich dieses Bündnis aus unterschiedlichsten Partnern für den Kinderschutz ein. Jeder Partner setzt sich so ein, wie es für ihn möglich und umsetzbar ist. Ein Partner ist das Ministerium für Inneres und Sport in Niedersachsen. Der Bündnisbeitrag zur Kinderschutzallianz ist die Gestellung der Geschäftsführung durch Polizeibeamte.



Die Geschäftsführerin und Polizeihauptkommissarin Michaela Schneider wird diese Bücher als Spende am Montag an „Kleine Herzen Hannover“ übergeben. Neben ihrer jahrelangen beruflichen Erfahrung hat sie noch weitere Qualifizierungen erlangt, z.B. als Fachkraft im Kinderschutz, als Fachkraft in der Kriminalprävention zum Thema „sexualisierte Gewalt“.



Die Kinderschutzallianz versucht aufzuklären und das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern immer wieder in den Focus zu stellen. Denn das Thema ist jedem präsent und in allen Schichten der Gesellschaft vorhanden. Aber auch andere Themen, wie Medienkompetenz und die Unterstützung für Hilfsangebote an mögliche Täter von sexualisierter Gewalt sind wichtige Säulen der Prävention und werden daher unterstützt.



So informierte die Kinderschutzallianz über ihre Arbeit beispielsweise beim „Tag der Niedersachsen in Hannover“, Niedersächsischen Präventionstag in Wolfsburg, Sommerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue oder auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin.



„Wir organsierten aber auch schon Stadtteilfeste mit, informierten bei Interviews in den Halbzeitpausen auf dem Spielfeld bei Hannover 96 oder den Recken Hannover Burgdorf. Dies alles wird durch die Unterstützung unserer Bündnispartner ermöglicht“, betont Michaela Schneider (sh. Bild).

