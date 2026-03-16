„Kleine Herzen“ gehen On Air
Am 22. März 2026 geht der Verein „Kleine Herzen Hannovers“ erstmals beim Bürgerradio Leibniz.fm, UKW 106,5 auf Sendung. Berichtet wird über die Aktivitäten und Projekte des Vereins an der Kinderklinik der MHH.
„Alles fing mit einer ganz normalen Anfrage an“, erläutert Ira Thorsting, Vorsitzende des Vereins: „Ich wurde im letzten Herbst von Henning Lühr vom „Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen“ angefragt, ob sie sich einmal die MHH-Kinderklinik anschauen können. Sie wollten einen Beitrag über den Verein „Kleine Herzen“ für das Bürgerradio „Leibniz.fm“ machen.
Lühr war beeindruckt von dem Rundgang durch die Kinderklinik, machte mit Thorsting ein Interview und schlug vor, regelmäßig eine Sendung zu produzieren: “Ein Verein, der so viel Power hat, das ist etwas für eine Stundensendung. Alles für einen guten Zweck und alles ehrenamtlich, das ist schon eine Seltenheit. Also haben wir uns zusammengesetzt und ich meinte: „Ira, trommel mal ein paar Leute zusammen: Wir machen Radio“.
Das ließ sich Ira Thorsting nicht zweimal sagen, und so entstand an einem Wochenende Anfang März im ekn-Studio die erste Sendung: „Unter Henning Lührs einfühlsamer Anleitung lernte unser „Kleine-Herzen-Radioteam“ Programmplanung, Sendeplan, Moderation, Aufnahme, Audioschnitt und viel mehr. In unserer ersten Sendung bekommt der Hörer jede Menge Informationen über die Herzkinder auf die Ohren; über den Verein, die aktuellsten Projekte und prominente Unterstützer kommen zu Wort. Dazu gibt es Herzens-Musik. Mehr sei noch nicht verraten“, so Ira Thorsting.
Mit Leibniz.fm wurde man sich schnell handelseinig, die „Kleinen Herzen“ bekommen monatlich jeden vierten Sonntag im Monat von 15 bis 16 Uhr eine Stunde Sendeplatz, Start ist am 22. März 2026. Anschließend findet man die Sendung in der Mediathek.
Weitere Termine: 26.04.2026, 24.05.2026, 28.06.2026, 26.07.2026, 23.08.2026. Auf UKW 106,5, DAB+ und im Stream.
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