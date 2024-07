Jeder Cent zählt in der Tiergarten-Apotheke!

Dr. Johannes Janosch (re. i. Bild) gehört zu den langjährigen und wunderbaren Unterstützern von Kleine Herzen Hannover e.V.! Der Apotheker aus Hannover-Kirchrode hat seit vielen Jahren eine Spendendose für seine Kunden aufgestellt und kann ihnen auch genau erklären, für welche Projekte der Verein Kleine Herzen diese Cents einsetzt! Siehe auch auf Seite 45: file:///C:/Users/irath/Downloads/kleine-herzen-hannover-v7%20(1)%20(52).pdf und https://www.kleineherzen.de/projekte Wieder einmal wurde die prallgefüllte Spendendose geleert, die Summe zur Sparkasse gebracht und dort auf das Vereinskonto eingezahlt. Geholfen dabei hat Bastian Borcholte, der dem Verein seit dem 1. Juli 2024 unterstützend zur Seite steht. Er entwickelt in enger Abstimmung mit dem Vereinsvorstand u.a. auch im Sponsoringbereich neue Ideen. Denn natürlich machen sich die Kleinen Herzen schon wieder neue Gedanken, für die sie Unterstützer benötigen. Hier geht es um die Frage: Wie können wir den Pflegekräften aus aller Welt in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover zeigen, dass wir sie dringend benötigen, ihnen mit Hilfe u.a. vom Freundeskreis Hannover e.V. auch ein "herzliches Willkommen" sagen und Angebote bieten. Zum Beispiel auch im Bereich der Unterkunft in MHH-Nähe, oder auch gemeinsam mit den Teams der MHH-Kinderintensivstation und der MHH-Kinderkardiologie Freizeitmöglichkeiten und Treffen anbieten. Zudem finanzieren Kleine Herzen Sprachkurse für die neuen Pflegekräfte aus aller Welt, die sie dringend benötigen!Und auch Dr. Johannes Janosch wird weiterhin diese neuen und wiederum wichtigen Projekte unterstützen. Dafür bedanken sich die Kleinen Herzen ganz herzlich bei ihm und seinem engagierten Team in der Tiergarten-Apotheke in Hannover-Kirchrode!