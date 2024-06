IdeenExpo 2024 in Hannover

Am kommenden Samstag, 8. Juni 2024, startet um 9 Uhr die IdeenExpo in Hannover. Bis zum 16. Juni können auf dem weltgrößten Messegelände in vielen Themenhallen unter dem Motto „Mach doch einfach“ Technik und Naturwissenschaften auf eine ganz besondere Art und Weise an Experimentierstationen erprobt und viel über die Welt der MINT-Berufe erfahren werden! Und das alles auf noch mehr Fläche als im Jahr zuvor: Eine ganze Halle kommt 2024 hinzu! Damit erstreckt sich Europas größtes Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften in diesem Jahr auf rund 110.000 Quadratmeter. Der Eintritt ist kostenfrei!Mit einem besonderen Stand werden die Forschungswerkstätten der Medizinischen Hochschule Hannover auch dabei sein: Ein speziell für dieses Event angefertigter MR-Simulator haben die beiden Projekt-Vereine „Kleine Herzen“ und „Kinderherz“ finanziert. „Wichtig ist für uns, dass die Kinder mit einem angeborenen Herzfehler in der Medizinischen Hochschule Hannover bei ihren immer wiederkehrenden Besuchen angstfreie Untersuchungen erleben,“ betont Ira Thorsting, Vorsitzende und Gründerin der Initiative „Kleine Herzen“. “Nach 19 Jahren Kinderherz Hannover ist es auch für uns ein ganz besonderes Ereignis, auf dem MHH-Stand während der Ideen-Expo 2024 den Verein und einen Teil unserer ehrenamtlichen Tätigkeit zu präsentieren,“ so Hanns-Werner Staude, Gründer und Vorsitzender „Kinderherz-Hannover“.Und noch ein besonderes Highlight erwartet die vielen Gäste: Um das Thema „gestern, heute, morgen“ wird sich an dem Stand in Halle 9, Standnummer LA-09, der Schauspieler und Leibniz-Darsteller Rainer Künnecke kümmern und mit interessanten Geschichten aus der Erfinderhochburg Hannover aufwarten!Weitere Informationen über die IdeenExpo unter: https://www.ideenexpo.de/event-2024 Kleine Herzen Hannover ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 8.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. Kleine Herzen Hannover ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.Kinderherz Hannover e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2005 das wesentliche Ziel verfolgt, die medizinische und sonstige Versorgung der Kinderherzchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover als eines der führenden kinderkardiologischen Zentren in Deutschland sicherzustellen und herzkranken Kindern, sowie deren Angehörigen Hoffnung auf ein gesundes, glückliches Leben zu schenken.Internet: http://www.kinderherz-hannover.net/ Video: http://www.kinderherz-hannover.net/videos/ Facebook: https://www.facebook.com/kinderherzhannover