Hufschmiede zeigen Herz

Jochen Lahmann lächelt zufrieden, als er den Scheck über 1.500 Euro für die „Kleinen Herzen Hannover“ überreichen kann. Empfängerin ist an diesem Tag die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Ira Thorsting. Sie bedankt sich bei Lahmann und seinen Mitstreitern für die großzügige Spende. „Ich freue mich außerordentlich über diese Unterstützung“, sagte Thorsting. Sie hatte die drei Schmiedemeister zu einem Foto-Termin vor der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) eingeladen.



Vier Tage lang hatten sich die Hufschmiede auf der „Pferd & Jagd“ in Hannover mit einem Stand präsentiert. Vor allem am letzten Messetag standen die Kinder am Stand der „Eisenmänner“ Schlange. An einer Reihe von Ambossen konnten sie sich unter Aufsicht der erfahrenen Schmiedemeister ein eigenes kleines Hufeisen schmieden. Die Eltern schauten begeistert zu, wie ihre Sprösslinge mit schwerem Hammer das glühende Eisen bearbeiteten – und waren dann gerne bereit, dafür einen Schein in die transparente Spendenbox zu werfen. Mit jedem kleinen Hufeisen wurde somit wertvolle Hilfe für die herzkranken Kinder an der MHH geleistet.



Schon mehr als 20 Jahre spenden die Hufschmiede für Kinder. „Wir haben in dieser Zeit schon mehr als 100.000 Euro für gemeinnützige Vereine gespendet“, freute sich Jochen Lahmann. Zusammen mit seinen Kollegen Jörg Schauzu und Ulrich Gerusel überreichte er den Scheck an die Vereinsvorsitzende. Die „Eisenmänner“ sind organisiert in der Gesellschaft der Hufschmiede und nennen sich „Nordhuf“. „Wir haben Freude daran. Es ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber das Geld kommt von Herzen“, sagte Lahmann.



Oberarzt Dr. Michael Sasse hatte sich auch die Zeit genommen, bei der Übergabe der Spenden dabei zu sein. „Wir haben ein Riesenproblem, weil wir psychisch sehr angespannt sind. Sowohl die Eltern, als auch die Kinder und die Angestellten.



Wenn wir von außen keine Hilfe bekommen, sind wir auf Spenden für Schulungsprogramme angewiesen, damit unsere Leute stabil durchs Leben gehen können und unsere Station möglichst lange erhalten bleibt“, sagte Sasse.



Auch der Ehrenvorsitzende der Kleinen Herzen bedankte sich bei den Spendern. Der 90jährige Professor Dr. Hans Carlo Kallfelz würdigte erneut die Arbeit des gemeinnützigen Vereins: „Diese Spenden sind eine enorme Hilfe für die Ärzte und Pflegekräfte. Denn ihre tägliche Arbeit ist ungeheuer belastend.“

(lifePR) (