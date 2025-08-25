„Herzstücke“ für eine gute Sache
Benefiz-Kunstaktion zugunsten „Kleine Herzen“ mit Gästen aus Kultur, Politik und Wirtschaft
Begleitet wird diese Benefiz-Kunstaktion mit Live-Saxofon Musik und dem Musiker Hartmut Brandt jazz: hartmutbrandt.de. Moderiert wird der Nachmittag von Sandra Czok Sandra Czok – Wikipedia. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt - verspricht der Veranstalter. Der Eintritt ist frei – die Plätze sind jedoch limitiert. Deshalb wird um eine Anmeldung gebeten unter: michael@cityglow.de