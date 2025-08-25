Kontakt
„Herzstücke“ für eine gute Sache

Benefiz-Kunstaktion zugunsten „Kleine Herzen“ mit Gästen aus Kultur, Politik und Wirtschaft

Am 30. August 2025 von 15:00 bis 18:00 Uhr verwandelt sich das Leine Center Laatzen, Albert-Schweitzer-Straße 10, 30880 Laatzen, in eine Bühne für Kunst, Musik und soziales Engagement. Unter dem Motto „Herzstücke“ präsentieren sechs Künstlerinnen der GlowArt Galerie ihre Werke. 20 Prozent jedes verkauften Kunstwerks gehen an den gemeinnützigen Verein „Kleine Herzen Hannover – Hilfe für kranke Kinderherzen“.

Begleitet wird diese Benefiz-Kunstaktion mit Live-Saxofon Musik und dem Musiker Hartmut Brandt jazz: hartmutbrandt.de. Moderiert wird der Nachmittag von Sandra Czok Sandra Czok – Wikipedia. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt -  verspricht der Veranstalter. Der Eintritt ist frei – die Plätze sind jedoch limitiert. Deshalb wird um eine Anmeldung gebeten unter: michael@cityglow.de

„Kleine Herzen Hannover“ ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2006 einmalige und bereits mehrfach bundesweit ausgezeichnete Projekte in der Kinderherzklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) anbietet, die alle auch immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ bedeuten. Denn: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 9.000 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Den meisten kann mit modernsten medizinischen Mitteln geholfen werden. Die Forschung macht ständig Fortschritte. Deutsche Kinderkardiologen und Kinderherzchirurgen gehören zu den besten weltweit. Für die Familien der kleinen Patienten aber bleibt die Belastung, das Monate oder Jahre dauernde Bangen. Es tut weh, ein Kind in der Klinik allein lassen zu müssen, aber nicht alle Familien haben das Glück, dort zu wohnen, wo es ein Herzzentrum gibt. „Kleine Herzen Hannover“ ist ein kleiner Verein, der bewusst auf einen Verwaltungsapparat verzichtet. Darum wird jeder Spendencent in genau definierten Projekten umgesetzt.

