„Gute Musikgefühle“ in der MHH-Kinderklinik

Wann: Dienstag, 9. April 2024 um 14 Uhr

Wo: Spieloase in der Kinderklinik der MHH, Gebäude K10 Ebene SO, Raum 3660, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover



„Wenn ich auch nur einem Besucher mit meiner Musik den Tag versüßen und trübe Gedanken beiseiteschieben kann, hat sich mein Wirken gelohnt. Es gibt nichts Schöneres als zu sehen, wie Musik auf die Hörer wirkt und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das sind gute Musikgefühle.“ So bewertet der Sänger, Gitarrist und Songwriter Robby Ballhause seine Kunst. Er ist in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause. Der musikalische Schwerpunkt des Hannoveraners vereinigt Elemente aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop.



Die Melange daraus, „Greengrass-Music”, sind melodische, mühelos handgemachte Songs mit erfrischend unsentimentalen Texten, unter denen die grobschlächtig gespielten Liebeslieder und lieblich erzählten Grobschlächtigkeiten ein prägnantes Markenzeichen des virtuosen Gitarrenbarden darstellen.



Er veröffentlichte neun Alben mit eigenen Songs und spielte weit über 1.000 Konzerte im In- und Ausland. 2021 war er als Vertreter der Unesco City of Music Hannover auf einem Festival in Brno (CZ) und 2023 in Kirsehir (TR).



Die Schirmherrschaft für das neue Projekt „Gute Musikgefühle“ hat Prof. Dr. Manns, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover, übernommen. Zukünftig wird es 1 x im Monat an einem Dienstag um 14 Uhr in der MHH-Spieloase für alle kleinen und großen Gäste der MHH und für das gesamte Klinikteam angeboten.

