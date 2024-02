Gebäudereiniger mit Herz

Großer Bahnhof für die Kleinen Herzen Hannover: Gleich drei Schecks konnte Vereinsvorsitzende Ira Thorsting jetzt bei einer Spendenübergabe in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in Empfang nehmen. „Ich freue mich außerordentlich, dass wieder so viele Menschen unsere Arbeit unterstützen wollen“, sagte Thorsting. Wie so oft kamen die Spenden aus völlig unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Neben drei Schmiedemeistern waren auch eine ehemalige Studentin sowie einige Vertreter des Gebäudereiniger-Handwerks dabei.



Das Bildungswerk der Gebäudereiniger Niedersachsens feierte im vergangenen Jahr ihr langjähriges Bestehen – wegen der Corona-Pandemie war es das Jubiläum 30+1. Bei dieser Veranstaltung hatten die Organisatoren auch eine Tombola aufgebaut. Mit jedem gekauften Los konnten die Gäste somit für eine gute Sache spenden. Die Gebäudereiniger arbeiten schon länger mit den „Kleinen Herzen“ zusammen – darum war der Verein auch in diesem Jahr wieder der dankbare Empfänger. Am Ende kamen 1 000 Euro zusammen. „Für uns ist ein Anliegen, die Kleinen Herzen zu unterstützen und den Kindern die Welt ein wenig schöner zu machen“ sagte Stefan Schneider, der Vorsitzende des Bildungswerkes jetzt bei der Scheckübergabe. Begleitet wurde er von Martina Hannig, Annkatrin Kiel und Burkhard Räker. Sie alle freuten sich darüber, den herzkranken Kindern, dem Klinikpersonal und den Eltern mit der Spende helfen zu können.



Auch Oberarzt Dr. Michael Sasse hatte sich die Zeit genommen, bei der Übergabe der Spenden dabei zu sein. „Wir haben ein Riesenproblem, weil wir psychisch sehr angespannt sind, sowohl die Eltern, als auch die Kinder und die Angestellten. Wenn wir von außen keine Hilfe bekommen, sind wir auf Spenden für Schulungsprogramme angewiesen, damit unsere Leute stabil durchs Leben gehen können und unsere Station möglichst lange erhalten bleibt“, sagte Sasse.



Auch der Ehrenvorsitzende der Kleinen Herzen bedankte sich bei den Spendern. Der 90jährige Professor Dr. Hans Carlo Kallfelz würdigte erneut die Arbeit des gemeinnützigen Vereins: „Diese Spenden sind eine enorme Hilfe für die Ärzte und Pflegekräfte. Denn ihre tägliche Arbeit ist ungeheuer belastend.“

