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Kleine Herzen Hannover e.V. c/o Ira Thorsting Lendorfstraße 16 30974 Wennigsen-Degersen, Deutschland http://www.kleineherzen.de
Ansprechpartner:in Frau Ira Thorsting +49 179 5097103
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Echte Vereinsliebe!

Große Freude über die Spende in Höhe von 1.500 Euro von der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen an "Kleine Herzen Hannover"!

(lifePR) (Wennigsen-Degersen, )
"Diese wunderbare Summe werden wir für unsere Weiterbildung zur Krisenbegleitung nutzen", erklärt Ira Thorsting, Gründerin und Vorsitzende von "Kleine Herzen Hannover", bei der Spendenscheckübergabe am 13. Juli in der MHH. Aus Hildesheim angereist waren mit dem schönen Spendenscheck Jana Freter, Vertriebsmanagement/Produktmanagerin, und Boris Böcker, Leiter VB Marke und Events.

Dr. Michael Sasse, Ltd. Oberarzt der Päd. Intensivmedizin, begrüßte die Gäste, freute sich ebenso über diese Spende und zeigte den Gästen seinen Bereich in der MHH. "Es ist die größte Kinderintensivstation im deutschsprachigen Raum", erzählt Dr. Sasse. "Damit sein Team noch besser mit dem Erlebten umgehen kann, dafür haben wir vor über 13 Jahren in Absprache mit Dr. Sasse diese spezielle Weiterbildung ins Leben gerufen", betont Thorsting. Und weiter: "Es haben mittlerweile über 1.000 Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten und viele weitere Personen, die tagtäglich im medizinischen Dienst in deutschen Kliniken arbeiten, an unserer Weiterbildung teilgenommen, für die wir bundesweit viele Preise gewonnen haben. Teilnehmende Ärzte können sich dafür auch ihre wichtigen Weiterbildungspunkte eintragen lassen und immer wieder nach einem 4-tägigen Grundkurs an allen Weiterbildungskursen fast kostenfrei teilnehmen." Für dieses Vereinsprojekt benötigen "Kleine Herzen Hannover" jährlich mehr als 85.000 Euro an Spendengelder.

Weitere Informationen unter: https://lnkd.in/d-4gXJ_v

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