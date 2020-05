Corona-Virus Disease 2019 - Online-Vortrag und Fragestunde mit Dr. Michael Sasse: https://youtu.be/B36Z7_WBpcw

Dr. Sasse: "Die Pandemie der Corona-Viruserkrankung COVID-19 hält seit Wochen die Welt in Atem. Neben den schweren ökonomischen Folgen die der Shut-Down der letzten Wochen verursacht hat, bestehen natürlich große Ängste, in Bezug auf eine eigene Infektion und schwere gesundheitliche Folgen für den einzelnen und seine Angehörigen. Die vielen Beiträge in den Medien verunsichern oft zusätzlich. Der Vortrag soll Licht ins Dunkel der Fachbegriffe bringen und klare Handlungsanweisungen für den Umgang mit den Virus geben, um das Leben entspannter und einfacher zu machen.Hier ist der gesamte online-Vortrag "Corona-Virus Disease 2019" zu sehen: https://youtu.be/B36Z7_WBpcw Weitere Informationen zu der digitalen Aktionswoche "Herz": https://www.bvhk.de/digitale-aktionswoche/