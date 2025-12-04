2.000 Euro für Vereinsprojekte von „Kleine Herzen Hannover“
20 Jahre Kammerorchester Bothfeld und Jubiläumskonzert mit dem Heeresmusikkorps und einer Herzensspende vom "Interact Club Hannover"
Der Interact Club Hannover wurde 2020 durch den Rotary Club Hannover Leibniz gegründet und ist eine rotarische Jugendorganisation. "Wir sind circa 20 Schüler, die soziale Projekte besonders dort unterstützen, wo praktisches Engagement nötig ist", betont Jago von Wendorff. Und weiter: „Außerdem besuchen wir Veranstaltungen, um informative Einblicke in die Arbeitswelt zu gewinnen. So verbinden wir das Interact Motto ´Helfen, Lernen, Feiern´ mit unseren Events.“ Im letzten Jahr organisierte der Interact Club unter anderem ein Benefizkonzert und starteten ein kostenloses Nachhilfeprogramm zur Unterstützung ukrainischer Schüler am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium. Darüber hinaus unterstützen sie Projekte von der Obdachlosenhilfe.
„Auch in Zukunft möchten wir unser soziales Engagement fortsetzen. Geplant sind unter anderem ein Benefizkonzert oder ein Sponsorenlauf“, berichtet Jago von Wendorff. „Unser Besuch bei dem Verein ´Kleine Herzen Hannover´ war für uns als Interact Club ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Wir erhielten einen sehr interessanten und informativen Einblick in die Arbeit des Vereins. Besonders beeindruckend war es zu sehen, mit wie vielem Engagement ´Kleine Herzen Hannover´ den Familien zur Seite stehen. Wir konnten auch sehen, dass jede Form von Unterstützung dringend gebraucht wird und direkt sinnvoll eingesetzt wird“, betont Jago von Wendorff.
Bei der Spendenübergabe waren dabei: Jago von Wendorff, Valentino Spani Molella, Daniel Dorn, Rafael Maia, Cleo Vogt, Elif Sermet, Oliver Deppe, Ela Kömür sowie Katharina Troe, Sabine Lauer und Tanja Dorn.
Rückblick: www.lifepr.de/pressemitteilung/kleine-herzen-hannover-ev/20-jahre-kammerorchester-bothfeld/boxid/1035324