Smarte Markisen

Der Sonnen- und Wetterschutzspezialist KLAIBER aus dem badischen Forst bietet für jede Terrasse oder Balkon die passende Beschattung. Besonders elegant und langlebig sind dabei Kassettenmarkisen, bei denen im eingefahrenen Zustand Tuch und Gelenkarme wettergeschützt im geschlossenen Kasten verstaut sind. Die Kassette kann je nach Modell in kubischer oder abgerundeter Form gewählt werden. Hier entscheiden allein persönlicher Geschmack und die architektonischen Gegebenheiten. So fügt sich zum Beispiel die reduzierte Linienführung der CAMABOX BX4500 im modernen kubischen Design elegant in die heutige Bauweise ein. Als besonderes Highlight kann optional eine LED-Beleuchtung im Kasten und/oder Ausfallprofil integriert werden. Diese verwandelt den Schattenplatz auch in den Abendstunden zum heimeligen Lieblingsplatz im Freien. Und ein elektrisch absenkbarer Volant-Plus am vorderen Ende der Kassettenmarkise sorgt auf Wunsch für zusätzlichen Blend- und Sichtschutz.Ob Sonne, Wind oder Regen - mit durchdachten Komfortoptionen lässt sich die Beschattung automatisieren und der individuelle Freilufttraum unbeschwert genießen. Sonnensensoren beispielsweise messen die aktuelle Stärke der Sonneneinstrahlung und sorgen dafür, dass die Markise ausfährt. Dies schafft nicht nur den notwendigen Hitzeschutz für Mensch und Pflanzen auf der Terrasse, sondern auch Kühlung für die dahinter liegenden Räume. Auch um plötzlich aufkommenden Wind muss man sich nicht sorgen. Sicherheit bietet hier der Eolis Windsensor. Dieser fährt die Markise bei Wind automatisch in die geschlossene Schutzposition und verhindert eventuelle Schäden am Markisentuch oder das Verbiegen der Gelenkarme. Und für alle, die ihre Markise stets unbedacht vor Niederschlag schützen möchten, ist der Ondeis Regenfühler die passende Lösung. Dieser misst den Niederschlag und leitet die Informationen an den Motor weiter, wodurch eine schnelle und präzise Reaktion, zum Beispiel Einfahren der Markise, erfolgt.Durch die verschiedene Steuerungs- und Zubehöroptionen mit der intelligenten io-Technologie ermöglichen die KLAIBER Kassettenmarkisen höchsten Komfort und machen die Terrasse zum persönlichen Wohlfühlraum. Weitere Informationen unter www.klaiber.de