„…und endlich gibt der Kopf Ruhe“

Fitnessexpertin Mareike Spaleck über Regeneration in der Sauna

Fitnessexpertin, Ernährungscoach, Trainerin, Influencerin – Mareike Spaleck ist „Self-Made-Woman“ par excellence. Einnehmend positiv, energiegeladen und authentisch motiviert sie Tausende, ihre Fitness und Ernährungsgewohnheiten in den Griff zu bekommen. Denkbar termingeladen und facettenreich ist daher ihr eigener Alltag – und bewusste Regeneration ein kostbares Gut.



Es ist ein beinahe intimer Moment, den Mareikes Mann Siggi an diesem Abend von seiner ansonsten putzmunteren und ruhelosen Frau mit der Kamera einfängt: Eingewickelt in einem flauschigen, weißen Bademantel und umhüllt von der wohligen Sauna-Entspannung setzt sie zu einer letzten Videobotschaft des Tages an, aus der die vollendete und echte Ausgeglichenheit spricht: Der Kopf ist aus, sogar die Kopfschmerzen weg, der „irgendwie seltsame Tag völlig vergessen“.



Als Zuschauer schwitzt man förmlich nach mit ihr, lässt sich von der wohligen Nach-Sauna-Stimmung und Bettschwere anstecken, spürt diesen Moment einer beinahe „massiven“ Regeneration nach einem langen, lauten und anstrengenden Tag.



„Selbst und ständig“, ein vielbemühtes Attribut, das aber den Alltag von Mareike und Siggi Spaleck treffend umschreibt. Menschen zu bewegen, dazuzulernen, aus Chancen Projekte zu machen ist eben weit mehr, als sich nur auf Instagram zu inszenieren.



Bücher, TV-Produktionen, eigene Sport-Studios – je zahlreicher die Projekte wurden, desto schlechter war es um die wichtigen Momente des Ausgleichs und der Regeneration der beiden Fitness-Profis bestellt.



„Siggi hatte sich immer noch die Zeit genommen ab und zu in einer öffentlichen Sauna zu relaxen“, blickt Mareike Spaleck zurück. „Bei mir wurde es zunehmend schwieriger. Ich halte mich nun wirklich nicht für eine Prominente, aber dennoch waren meine Besuche in Saunalandschaften immer mehr durchsetzt von einem Schwätzchen hier oder einem Selfie da. Ich finde das auch wirklich nett – nur so richtig zur Ruhe kam ich natürlich nicht.“



Und so kam es, dass sich die Spalecks nicht lange durchringen mussten, sich in ihrem Eigenheim an der Hessischen Bergstraße endlich eine kleine, eigene Wellness-Oase zu schaffen.



Die Ortsrandlage und der freie Blick auf die Felder waren sozusagen die Steilvorlage zur Entscheidung für eine Außensauna, die an dieser Stelle wirklich Erholung für alle Sinne versprach.



Gesagt, getan. Die Wahl fiel auf eine Velito, den erst kürzlich verjüngten Außensauna-Klassiker des Traditionsherstellers RÖGER, einer Marke des Sauna-Weltmarktführers KLAFS. Klar in der Optik, konstruktiv allen Wettern trotzend und mit allem ausgestattet, was es für den perfekten Sauna-Feierabend im heimischen Garten braucht. Dass das Panoramafenster der Velito hier bei jedem Saunagang einen beinahe majestätischen Ausblick auf die Jahreszeiten ermöglicht, kommt bei den frischgebackenen Saunabesitzern besonders gut an:



„Je nach Stimmung nutzen wir die Option, die Sauna mit dem integrierten Farblicht in eine bestimmte Stimmung zu tauchen – manchmal machen wir jedoch auch alles aus und genießen einfach den Blick nach draußen“, schildert Mareike Spaleck.



Alles aus. Für einen Moment sogar den Kopf.

Durch diese Innovationskraft avancierte die KLAFS GmbH & Co. KG vom einst kleinen Familienunternehmen zum weltweit agierenden Branchenführer. Heute arbeiten mehr als 750 Mitarbeiter daran, die steigenden Ansprüche der Kunden zu erfüllen - und zu übertreffen. Vom kleinen privaten Saunatraum bis hin zum luxuriösen Hotel-Spa. Und das auf der ganzen Welt, mit kompetenter Beratung durch sorgfältig geschulte Fachberater und einem Vor-Ort-Service durch erfahrene Serviceteams.



Schon seit 1928 schafft KLAFS Orte der Entspannung für Körper und Geist. Und schafft es dabei immer wieder, den Markt mit wegweisenden Innovationen zu überraschen - so wie aktuell mit der Raumsparsauna KLAFS S1 ( https://www.klafs.de/... ), die sich auf Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden von der Größe eines Wandschranks zur voll funktionsfähigen Sauna verwandelt.

