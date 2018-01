Wohlfühlen in Modulbauweise

KLAFS, Marktführer im Bereich Sauna, Pool und Spa aus Schwäbisch Hall, und IKONO, Hersteller exklusiver Manufaktursitzmöbel aus Paderborn, arbeiten in Zukunft zusammen: KLAFS nimmt eine eigens designte Sonderedition von IKONO in sein Vertriebsprogramm auf. Die exklusive Vertriebskooperation gilt ab Januar.



„Unbändige Liebe zum Detail“ ist bei KLAFS oberste Prämisse, wenn das Unternehmen seine individuellen und gleichzeitig wirtschaftlichen Spa- und Saunaprojekte realisiert. Ab Januar 2018 gehört Entspannung im Sitzen auf Möbeln der Paderborner Manufaktur IKONO dazu. IKONO-Geschäftsführer Olaf Kramm: „Mit dieser exklusiven Partnerschaft gehen wir im Wellness-Bereich neue Wege. Dass wir mit KLAFS das führende Unternehmen dieser Branche gewonnen haben, unterstreicht unsere eigenen Ambitionen, ein neues First Class-Segment für Sitzen und Liegen zu etablieren.“



Derart hochwertige Lounge-Möbel seien in diesem Marktsegment neu und stellen auch eine Wertschätzung der Nutzer dar. Diese Einschätzung teilt KLAFS-Geschäftsführer Stefan Schöllhammer: „Die schicken, hochwertigen und innovativen Möbel passen perfekt zu unseren Produkten. Wir sind uns deshalb sicher, dass unsere Kunden davon begeistert sein werden.“



Gemeinsam haben beide Unternehmen eine „KLAFS Sonderedition“ entwickelt. Diese Möbel basieren auf der erfolgreichen Outdoor-Serie von IKONO. Olaf Kramm: „Die Edition ist ‚wellness like‘, von den Farben eher ruhig und wohltuend.“ Insgesamt gibt es zehn Lounge-Kombinationen zur Auswahl, die speziell für den Wellness- und Outdoor-Bereich designt wurden.



Das modulare Konzept der Outdoor-Serie wurde für die KLAFS-Edition beibehalten. Es erlaubt vielfältige Kombinationen, die sich mit wenigen Handgriffen immer wieder neu arrangieren lassen. Vor allem aber bringen die IKONO-Möbel von Haus aus alle Eigenschaften mit, die sowohl Wellness-Enthusiasten als auch Spa-Betreiber gleichermaßen schätzen: Komfort, zeitgemäßes Design und gute Instandhaltungs- und Hygieneeigenschaften.



Beide Kooperationspartner eint durchaus Grundsätzliches. KLAFS und IKONO legen Wert auf Nachhaltigkeit und dürfen ihre Produkte mit dem Blauen Engel kennzeichnen. Beide Unternehmen legen großen Wert auf eine Fertigung „Made in Germany“.



Derzeit werden KLAFS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv geschult, um das variable Loungeprogramm ihren Kunden auch optimal präsentieren können. Bei IKONO kümmert sich ein Key Account Manager mit Team um alle Belange des Kooperationspartners. Um die innovative Kooperation auch darzustellen, sind im gerade gestarteten neuen Jahr gemeinsame Auftritte, beispielsweise auf Messen, geplant.

Schon seit 1928 schafft KLAFS Orte der Entspannung für Körper und Geist. Und schafft es dabei immer wieder, den Markt mit wegweisenden Innovationen zu überraschen – so wie aktuell mit der Raumsparsauna KLAFS S1 (www.klafs-s1.de), die sich auf Knopfdruck innerhalb von 20 Sekunden von der Größe eines Wandschranks zur voll funktionsfähigen Sauna verwandelt.



Durch diese Innovationskraft avancierte die KLAFS GmbH & Co. KG vom einst kleinen Familienunternehmen zum weltweit agierenden Branchenführer. Heute arbeiten mehr als 750 Mitarbeiter daran, die steigenden Ansprüche der Kunden zu erfüllen – und zu übertreffen. Vom kleinen privaten Saunatraum bis hin zum luxuriösen Hotel-Spa. Und das auf der ganzen Welt, mit kompetenter Beratung durch sorgfältig geschulte Fachberater und einem Vor-Ort-Service durch erfahrene Serviceteams.



Um seinen Ruf als Trendsetter der Sauna, Pool- und Spa-Branche immer wieder zu untermauern, investiert das Unternehmen außerdem viel in die Themen Forschung und Entwicklung.

