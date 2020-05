Eine natürliche Art, den Blutdruck zu regulieren

Wie wichtig es ist, erhöhten Blutdruck zu behandeln, erkennt man an den zahlreichen Folgen, die Bluthochdruck nach sich ziehen kann. Dennoch unterschätzen noch immer viele Menschen die gefährlichen Auswirkungen, die ein zu hoher Blutdruck mit sich bringen kann. Genau deshalb rückt der, der Tag des Bluthochdrucks,diese Erkrankung wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit.Das diesjährige Motto lautetund die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHLgibt anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages hilfreiche Tipps wie gesunde Ernährung, regelmäßige leichte Trainingseinheiten und Entspannungspraktiken wie Yoga den Blutdruck senken können.Was aber immer noch viele Bluthochdruckpatienten nicht wissen: Es gibt eine völlig natürliche Maßnahme gegen Bluthochdruck – das regelmäßige Saunabaden imDas ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie, die Doz. Dr. Hans-Joachim Winterfeld schon vor Jahren am renommierten Universitätsklinikum Charité in Berlin durchgeführt hat. Demnach kann sich Bluthochdruck dadurch bis zur Blutdrucknormalisierung behandeln lassen. Und das ohne jedes Medikament. Die Temperaturen bei dieser den Kreislauf schonenden Saunavariante liegen als medizinisch genutzte Behandlungsform zwischen 46°C und 60°C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% bis 55%.Dr. Winterfeld verordnete über 40 Bluthochdruckpatienten als einzige Maßnahme regelmäßige Saunagänge im SANARIUMund beobachtete über zwei Jahre hinweg deren Herz-Kreislauf-Verhalten.: Über ein Drittel der Patienten (38%) erlebten eine Blutdrucknormalisierung. Die SANARIUM-Behandlung senkte außerdem bei den Patienten teilweise deutlich den Ruheblutdruck und auch die Herzfrequenz. Das eindeutige Ergebnis der Wissenschaftler: Das regelmäßige Saunabaden im SANARIUMvon KLAFS beeinflusst erhöhten Blutdruck positiv (mindestens zwei Besuche pro Woche, zwei Durchgänge à 8 bis 10 Min., sitzend auf der zweiten Stufe). Zur Abkühlung empfehlen die Wissenschaftler Patienten mit Herz-Kreislauf-Störungen die Regendusche bei Temperaturen zwischen 12°C bis 14°C.Und die Mediziner empfehlen das SANARIUMauch für Menschen, die einen zu niedrigen Blutdruck haben und deshalb oft unter einem Schwindelgefühl und Müdigkeit leiden. Denn das wirkungsvolle Entspannen im SANARIUMverbessert die periphere Mikrozirkulation, also die Blutversorgung der Gefäße an Armen und Beinen, erheblich. Und das führt in vielen Fällen schon nach wenigen Wochen zu einer Blutdrucknormalisierung.Das Fazit der Mediziner: Die regelmäßige Wärmebehandlung im SANARIUMbietet sich als effektive und garantiert nebenwirkungsfreie Anwendung für Bluthochdruckpatienten und auch für Menschen mit zu niedrigem Blutdruck an.Die vollständige Studie finden Sie im KLAFS Presseportal.