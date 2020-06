Die eigene Sauna im Garten - TALO und TORNI

Die Sommerzeit ist einfach herrlich: Die Temperaturen steigen, die Abende im eigenen Garten werden länger, das Leben verlagert sich nach draußen. Gerade im Sommer wird das private Grün zum Zentrum und Rückzugsort für die Familie, zur Urlaubsdestination – und nicht zuletzt auch zur Entspannungsoase, in der es sich so richtig nach Urlaub anfühlt. Vor allem dann, wenn der Aufenthalt im hauseigenen Garten mit einer Außensauna von KLAFS nicht nur um eine ästhetische Besonderheit aufgewertet wird, sondern gleichzeitig auch gesundheitsfördernd ist.Wer kennt es nicht? Gerade im Sommer nach einem anstrengenden Arbeitstag sehnt sich der Körper nach einer prickelnden Erfrischung. Natürlich ist der sofortige Sprung ins erfrischende Nass da naheliegend. Einen noch größeren und vor allen Dingen nachhaltig wirksamen Frischekick erlebt selbst an schwül-heißen Sommertagen allerdings, wer vor dem Abkühlen an der frischen Luft oder im Pool noch einmal so richtig Gas gibt in Sachen Schwitzen – wie in der eigenen Gartensauna, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.KLAFS bietet mit der Außensauna „TALO“ und ihrer kleinen Schwester „TORNI“ zwei moderne Modelle, mit denen man das natürliche Flair des ursprünglichen Saunierens zu Hause genießen kann. Die Außensaunamodelle von KLAFS sind der Beweis dafür, dass Gartensaunen sowohl elegant wie auch formschön gestaltet werden können und so zum Eyecatcher in der Gartengestaltung avancieren. So werden die kostbaren Momente inmitten der heimischen Umgebung noch wertvoller werden.Die TALO , finnisch für „das Haus“, ist als variables Baukastensystem und mit flexibler Ausstattung vielseitig einsetzbar und macht durch ihre Multifunktionalität sowie der Ausführungsoption Giebeldach ihrem Name alle Ehre. Um die individuellen Wünsche der Kunden optimal umsetzen zu können, besteht die TALO aus einzelnen Modulen, die vom Kunden je nach Platzbedarf angeordnet werden können und sich in Breite und Tiefe im Rastersystem vergrößern lassen.Die Außenverkleidung aus horizontal angeordneten Profilleisten aus sibirischer Lärche versprechen geradlinige Eleganz und verleihen der TALO einen schwebenden Charakter. Wahlweise kann das Exterieur auch durch effektvolle Außenfassadenoptionen ersetzt werden: Während die Holzverkleidung in 3D-Optik das Neueste in Sachen zeitgemäßen Holzfassadendesign verspricht, verleihen Faserzementplatten der Wohlfühloase einen puristisch modernen Charme, die in verschiedenen Farboptionen erhältlich und robust, pflegeleicht sowie extrem langlebig sind.Um das wohltuende Schwitzbaden vollkommen zu machen, kann das Private Spa im eigenen Garten zusätzlich mit Dusche, Ruheraum oder zusätzlicher Terrasse abgerundet werden. Im Innenraum vermittelt das große Panoramafenster Offenheit und spendet viel Licht. Da die Gartensauna ganzjährig wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt ist, entwickelte KLAFS für die TALO eine Holzkonstruktion, die durch die Verwendung hochwertiger Materialien allen Wettern trotzt und dabei den Garten als modernes und zeitloses Designobjekt aufwertet. Es entsteht ein Rückzugsort, an dem allein, mit der Familie oder Freunden der Alltag in weite Ferne rückt und der Akku für den fordernden Alltag aufgeladen werden kann.Die kleine Schwester der TALO ist die Außensauna TORNI . Sie integriert sich mit ihrer ebenso natürlichen wie widerstandsfähigen Form der Außenverkleidung aus waagrecht angeordneten, schmalen Profilleisten in skandinavischer Fichte harmonisch an die bestehende Gartengestaltung.Der Grundriss der TORNI ist zweigeteilt: Über eine Ganzglas-Außentür gelangt man in den Vorraum, um sich ungestört und in Ruhe umzuziehen, ehe über eine weitere Ganzglas-Tür die eigentliche Saunakabine erreicht wird. Je nach Wunsch sind sowohl der Vorraum als auch der Saunaraum mit verschiedenen Verkleidungen erhältlich.Um das Saunabaden in natürlichem Ambiente noch entspannter zu machen, kann die TORNI auf Wunsch mit einem großzügigen Panoramafenster ausgestattet werden, wodurch man den Garten neu und zu jeder Jahreszeit anders erlebt.Machen Sie sich den Sommer noch angenehmer – mit den erfrischend anderen Gartensaunen TALO und TORNI von KLAFS, die dem Kunden die Freiheit der Gestaltung lassen und das Saunabad mit anschließender Abkühlung an schwül-heißen Sommertagen besonders erfrischend wirken lassen.