Die Sauna der Zukunft

Smart Home, Smart Watch, Smart Phone, Smart Sauna? Smart steht für clever und ist derzeit das beliebteste Präfix für Neuerscheinungen. Zahlreiche innovative Produkte erleichtern das Leben, nehmen einem lästige Aufgaben ab, sparen Energie oder sorgen für mehr Sicherheit. Gleichzeitig rückt Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Handeln sowie im alltäglichen Leben immer mehr in den Vordergrund. Smarte Produkte verbinden diese Eigenschaften und nehmen zugleich wenig physischen Raum ein.Die Trends der cleveren, innovativen, nachhaltigen und raumsparenden Produkte kann KLAFS nicht nur bedienen, sondern kombiniert diese Eigenschaften in seinen Innovationen.Wohnraum in Städten ist ein teures Gut, weshalb sich viele Menschen in kleineren Wohnungen einrichten. KLAFS hat auf diese gesellschaftliche Wandlung mit einer kleinen Revolution geantwortet: Die Sauna S1. Wobei klein wörtlich zu verstehen ist: Mit minimalem Platzbedarf macht sie Sauna-Erlebnisse in Räumen denkbar, in denen sie zuvor unmöglich waren. Die Sauna S1 fährt binnen kürzester Zeit von der Größe eines Wandschrankes zu einer vollwertigen Sauna aus.Neben der Sauna S1, die nicht nur small, sondern dank der patentierten eMove Technology, die die drei Elemente der Sauna absolut synchron ineinander fahren lässt, auch besonders smart ist, gibt es bei KLAFS noch weitere innovative Highlights: beispielsweise die KLAFS Sauna - Steuerungen. Sie sind W-Lan fähig, mit der Alexa Sprachsteuerung kompatibel und merken sich die zuletzt eingestellten Programme. Das vollgrafikfähige 7 Zoll Touchdisplay im flachen und schwebenden Design ist besonders schick und intuitiv zu bedienen.KLAFS setzt schon seit vielen Jahren auf nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und lebt den gerade aufkommenden grünen Trend längst als Vorrausetzung für das alltägliche Arbeiten. Der Weltmarktführer stellt sicher, dass das Saunabaden ein nachhaltiges Wellnesserlebnis ist und in Zukunft bleiben wird. Dem Trubel der Welt entkommen, der eigenen Gesundheit etwas Gutes tun – durch innovative Energiespar-Konzepte sind diese Wellnessmomente mit gutem Gewissen möglich.Einfach – ein weiterer Trend der heutigen Zeit. Flexibel und intuitiv soll das Produkt von Morgen sein. Was auch besonders einfach ist? Der Aufbau der KLAFS Sauna EASY . Die Do-it-yourself Sauna lässt sich – ohne professionelle Hilfe – einfach selbst zu Hause aufbauen. Die perfekte Sauna für Menschen, deren Lifestyle flexibel, urban und auf Ästhetik bedacht ist. Und das Beste: viele Modelle der Sauna Easy und S1 lassen sich mit 230-Volt Anschluss betreiben.Immer mehr Menschen rücken das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt ihres Lebens. Gesund leben, sich ausgewogen ernähren, erholsam schlafen und sportlich aktiv sein – all diese Trends tun dem Körper Gutes. Der regelmäßige Gang in die Sauna ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Nicht nur die positiven Auswirkungen auf den Körper, wie beispielsweise das Immunsystem, auch die Stressreduktion überzeugt viele Menschen davon eine Sauna im eigenen Haus zu haben. Nach einem anstrengenden Tag in der Sauna zur Ruhe zu kommen, ist einmalig entspannend.