Vivid Sydney 2019: Licht, Musik und Ideen

Das mehrfach preisgekrönte Winterfestival mit „Licht, Musik und Ideen" erleuchtet Sydney in diesem Jahr schon zum elften Mal. Vivid Sydney 2019 findet an 23 Abenden vom 24. Mai bis zum 15. Juni statt. Schillernde Lichtspiele, außergewöhnliche Lichtskulpturen, zeitgenössische Musik, Seminare zu spannenden Themen, anregende Ideen von globalen Denkern und Kulturschaffenden sowie ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm kommen hier zusammen.Das spektakuläre Festival ist mittlerweile das größte seiner Art weltweit. Eines der Highlights von Vivid Light ist die eindrucksvolle Beleuchtung der Segel des Sydney Opera Houses. Insgesamt umfasst die faszinierende Lichtkunst Hunderte von Projektionen, die über mehr als ein Dutzend Bezirke in ganz Sydney verteilt sind, unter anderem an der Sydney Harbour Bridge, am Darling Harbour und im Taronga Zoo. Der drei Kilometer lange Light Walk erstreckt sich von The Rocks um Circular Quay herum bis zum Royal Botanic Garden.Vivid Music wartet mit mehr als 160 Musikveranstaltungen in ganz Sydney auf, darunter der Headliner „The Cure". Die Band tritt exklusiv am Sydney Opera House auf.Vivid Ideas bietet Vorträge, praktische Workshops und branchenspezifische Foren, in denen die Bedeutung von Liebe, Einsamkeit und Zugehörigkeit in unserem schnelllebigen Leben untersucht wird.