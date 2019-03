St. Patrick‘s Day 2019: Die ganze Welt im Irland-Fieber

19.03.19

Der irische Nationalfeiertag am 17.03. zu Ehren von Saint Patrick, dem Schutz- und Nationalheiligen der Iren, wird mittlerweile weltweit gefeiert.Ob die Pyramiden von Gizeh, das Colosseum in Rom, das Opernhaus in Sydney oder der Chicago River - zahlreiche bedeutende Orte werden zu dieser Feierlichkeit grün, die Nationalfarbe Irlands, bestrahlt, oder eingefärbt. Auch die große St. Patricks Day Parade findet nicht nur in Dublin und im restlichen Irland statt. Weltweit finden große Umzüge und Feierlichkeiten mit traditionellen Musikkapellen, grünen Kobolds, irischen Rednern und Folk Music Bands statt.Auch in München wurde der irische Nationalfeiertag ausgelassen zelebriert - gleich ein ganzes Wochenende lang. Auf dem Odeonsplatz gab es beim Food Truck Festival Samstag und Sonntag musikalische Highlights sowie irische Speisen und Getränke. Nach der großen Parade am Sonntag fand zudem eine große After-Party am Wittelsbacher Platz statt, wo viele grün gekleidete Menschen ausgelassen feierten.Irland-Begeisterte, die noch nicht genug haben vom irischen Flair, der Folk Music, der Kultur und Kulinarik, können mit dem Irland-Reisespecial von KIWI TOURS noch kurzfristig das Land im Original erleben. Anlässlich des St. Patrick‘s Days bietet KIWI TOURS auf die 8-tägige Reise „Begegnungen mit Irland“ 50 Euro Rabatt bei Buchung bis zum 31.03.19. Die Reise, beginnend in Dublin, führt zu landschaftlichen Highlights wie den Wicklow Mountains, Kilkenny, dem Ring of Kerry und nach Galway. Buchbar sind diverse Termine zwischen April und September ab einem Reisepreis von 995 Euro pro Person im Doppelzimmer. Zur Reise: https://www.kiwitours.com/reisen/begegnungen-mit-irland-2/ Beratung und Buchung über: KIWI TOURS GmbH per E-Mail an info@kiwitours.com oder telefonisch unter 089/7466250.