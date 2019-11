Nein zur Papierverschwendung: KIWI TOURS erstmals ohne Jahreskatalog

In Zeiten der Digitalisierung werden die Themen Papierverbrauch und -verschwendung immer präsenter. Warum muss man alles in Papierform vor sich liegen haben, wenn dieselben Informationen auch ganz einfach online zugänglich sind? Deshalb hat Christoph Breuer, Geschäftsführer von KIWI TOURS, die Entscheidung getroffen, dieses Jahr keinen Reisekatalog zu drucken.Der Printkatalog des Reiseanbieters enthielt jährlich über 250 bunte Seiten mit rund 130 angebotenen Reisen. Dennoch waren für viele Reiselustige nur ca. 10 % von ihnen tatsächlich interessant. „Mir war die Papierverschwendung in der touristischen Katalogproduktion schon lange ein Dorn im Auge.“, erklärt Breuer. „Denn die benötigte Papiermenge und die letztlich kurzfristige Nutzung des Katalogs stehen in einem deutlichen Missverhältnis zueinander.“Selbst als kleine Spezialagentur musste KIWI TOURS bereits 54 Bäume als Ausgleich für den Katalogdruck einsetzen. „Ich will meinen Beitrag zum Erhalt des Waldes leisten.“, so Breuer. Aus diesem Grund wird es bei KIWI TOURS erstmals keinen Jahreskatalog mehr geben. Kunden können weiterhin sämtliche Reiseangebote online auf www.kiwitours.com einsehen oder diese dort downloaden.Kein Papierkatalog, dafür aber lange Flugreisen? Manch einer sieht darin vielleicht einen Zwiespalt. Aber ist das Reisen deshalb verwerflich? „Nein“, meint Breuer. „Denn erst die persönliche Erfahrung mit fremden Kulturen und der Natur steigert das Verständnis dafür“. Mit dieser Motivation baut KIWI TOURS sein Länderportfolio kontinuierlich mit neuen, spannenden Zielen aus. Es lohnt sich also, regelmäßig einen Blick auf die Website der Reiseagentur zu werfen. Damit ist man nicht nur nachhaltiger, sondern auch stets auf dem neuesten Stand!