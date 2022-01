UNIWORLD CEO Ellen Bettridge äußert sich zur aktuellen Situation in der Kreuzfahrtbranche

UNIWORLD Boutique River Cruises äußert sich zur aktuellen Situation in der Kreuzfahrtbranche. Ellen Bettridge, CEO Uniworld Boutique River Cruises erklärt, dass sie es für wichtig hält, auf die Ankündigungen einzugehen, die vom CDC (Center of Disease Control and Prevention, USA) vor kurzem in Bezug auf Reisen auf Kreuzfahrtschiffen gemacht wurden. Die Behörde empfahl Reisen auf Kreuzfahrtschiffen zu verschieben. Auch in Deutschland hat das Auswärtige Amt Ende letzten Jahres von Kreuzfahrten abgeraten. Da sich diese Ankündigungen in erster Linie auf Hochseekreuzfahrten und Kreuzfahrten in US-amerikanischen Gewässern bezogen, sind Uniworld-Gäste nicht davon betroffen. Daher führt Uniworld ihre Kreuzfahrten für 2022 wie geplant durch.“Es ist wichtig zu wissen, dass sich Flusskreuzfahrten von Hochseekreuzfahrten stark unterscheiden. Auf unseren Schiffen befinden sich im Durchschnitt nur 120 Passagiere, was es den Gästen leicht macht, auf Distanz zu bleiben.” erklärt Ellen Bettridge, CEO Uniworld. Das hohe Verhältnis von Besatzung zu Gästen (1:2,3 bei Uniworld) bedeutet, dass es einfacher ist, sich um Gäste zu kümmern, ihnen kleine Gruppen- und private Aktivitäten anzubieten und die Räume regelmäßig zu reinigen. Im Gegensatz zu Hochseekreuzfahrtschiffen befinden sich Flussschiffe ständig in unmittelbarer Nähe zu Land. Das bedeutet, Gäste können immer schnell an Land gebracht und medizinisch betreut werden, sollte es benötigt werden.Die Mehrheit der insgesamt 200 Uniworld Fahrten im Jahr 2021 verliefen ohne Zwischenfälle. “Wir freuen uns darauf, unsere Gäste auf unseren Kreuzfahrten im Jahr 2022 begrüßen zu dürfen.” kommentiert Ellen Bettridge. Sie erklärt, dass die Besatzung zu 100% geimpft ist. Ebenso müssen alle Gäste vollständig geimpft sein, um 2022 mit Uniworld reisen zu können. Somit sind die wichtigsten Vorkehrungen zur sicheren Reise getroffen. Bettridge ergänzt: “Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Gäste und unserer Besatzung hatten für uns schon immer oberste Priorität, und das soll auch so bleiben.”Wer für 2022 und 2023 planen möchte, wird auf der Website von UNIWORLD fündig: Gruppenreisen für 2022 mit deutschsprachiger Reisebegleitung sind bereits definiert und schon auf der Website. Reisebüros wenden sich für Informationen & Buchungen wie gewohnt an den Kieler Generalagenten: Passage-Kontor Kapitän P. Henssel GmbH & Co.KG, unter der Leitung von Bettina Zwickler. uniworld@passage-kontor.deAuch Reisen für 2023 sind größtenteils buchbar, die Preise sind bis einschließlich 2023 in Cruise Compass hochgeladen.UNIWORLD Boutique River Cruises - die luxuriöseste All-Inclusive-Flusskreuzfahrtlinie der Welt - bietet individuell gestaltete Schiffe mit einer durchschnittlichen Kapazität von 120 Gästen, exklusive Ausflüge, Gourmetküche und eines der höchsten Mitarbeiter-Gast-Verhältnisse in der Flusskreuzfahrtbranche. Mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, bietet Uniworld echte All-Inclusive-Reisen in Europa sowie Reisen in, Vietnam und Kambodscha, Indien, Peru und Ägypten an, auf insgesamt 20 Flüsse in 28 Ländern weltweit. Uniworld ist Mitglied der CLIA und genießt bei anspruchsvollen Reisenden, Medien und Experten der Kreuzfahrtbranche hohes Ansehen. Erst kürzlich wurde die Reederei bei der Leserumfrage der Travel + Leisure World's Best Awards 2020 unter die zehn besten Flusskreuzfahrtlinien der Welt gewählt und von den Cruise Critic Editors' Picks zur besten Flusskreuzfahrtlinie 2019 gekürt. UNIWORLD ist ein Mitglied der Unternehmensfamilie The Travel Corporation (TTC), die 2020 ihr 100-jähriges Bestehen feiert. ( www.uniworld.com PR Kontakt:KITICON Global NetworksSibyllenstraße 1853173 BonnEmail: uniworld@kiticon.global