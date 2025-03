Rainer Schäfer verlässt GIATA

Rainer Schäfer, Vice President Sales des Berliner TravelTech-Unternehmens GIATA , verlässt das Unternehmen nach erfolgreicher Weiterentwicklung des Vertriebsbereichs. Künftig wird er seine umfangreiche Erfahrung in neue Projekte einbringen und Unternehmen der Touristikbranche auf vielseitige Weise unterstützen.Rainer Schäfer spielte eine maßgebliche Rolle bei der strategischen Optimierung und Effizienzsteigerung der globalen Vertriebsaktivitäten von GIATA. Sein Fokus lag dabei auf der Zusammenarbeit mit Reisebüros, Online Travel Agencies (OTA), Reiseveranstaltern und der Hospitality-Branche.„Wir danken Rainer Schäfer für seinen Beitrag zum weiteren Ausbau des Sales-Bereichs und der deutlichen Verbesserung der Prozesse“, so Mathis Boldt, CEO GIATA.Rainer Schäfer selbst blickt positiv auf seine Zeit bei GIATA zurück: „Es hat mir große Freude bereitet, meine Ideen umzusetzen und den Vertrieb weiterzuentwickeln. Ich danke GIATA herzlich für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Nun bin ich bereit für meine nächste Herausforderung – gerne unter meiner Firma EMOGY und mit dem Einsatz meiner Expertise für Reisebüros und Reiseveranstalter.“Mit der 2021 gegründeten Beratungsfirma EMOGY setzt sich Schäfer für die stärkere Berücksichtigung emotionaler Faktoren im geschäftlichen Kontext ein. „Daten und Fakten bestimmen oft das Handeln, doch letztlich sind es die persönlichen und emotionalen Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, nicht zwischen Unternehmen“, so Schäfer.Rainer Schäfer bietet mit EMOGY ein vielseitiges Portfolio an Dienstleistungen – von Vertriebsunterstützung für Produkte & Services über Prozessgestaltung und Teambuilding in Unternehmen bis hin zu Interims-Management, Coaching für Start-ups, Moderation von Veranstaltungen oder Mentoring von Talenten und vieles mehr.„Ich möchte mit meiner Tätigkeit weiterhin nachhaltigen Mehrwert in der Touristik schaffen und Organisationen bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Die Herausforderungen eines Unternehmens sind individuell, deshalb bin ich absolut offen für die Zusammenarbeit in fester Anstellung oder eine punktuelle Projektunterstützung.”, betont Schäfer.Rainer Schäfer verfügt über langjährige Erfahrung in der Touristikbranche. Neben seiner Position bei GIATA führte ihn seine berufliche Laufbahn über verschiedene Stationen bei der DERPART Reisevertriebs GmbH, DERTOUR, und Lufthansa City Center. Zu seinen Aufgaben zählten dort die Entwicklung des Netzwerkes und der Vertriebsstrategien als Area Manager Europa & Asien und Bereichsleiter International.Im April 2003 wurde Schäfer in die Geschäftsführung der Lufthansa-Tochter berufen. In den 10 Jahren seiner Funktion als Geschäftsführer entwickelte sich das weltweite Franchise-Reisebüronetzwerk von 80 Büros in 20 Ländern zu seiner heutigen Größe.2008 gründete Rainer Schäfer das Unternehmen BEST MOOD EVENTS GmbH & Co. KG und leistete seitdem als stiller Gesellschafter finanzielle sowie konzeptionelle Hilfe beim Aufbau des Reiseveranstalters adamare Singlereisen.2015 trat Schäfer als Regional Director DACH in das Unternehmen Sabre Travel Network ein, wo er bis Ende 2021 die Position des Geschäftsführers der Sabre Deutschland Marketing GmbH innehatte.Zukünftig möchte Schäfer seine Expertise gezielt in neue Projekte einbringen und helfen, Unternehmen in der Touristikbranche nachhaltig weiterzuentwickeln.