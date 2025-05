KITICON Global Networks wird zertifizierter Google Cloud Partner

KITICON Global Networks ist ab sofort offizieller Google Cloud Partner. Mit der erfolgreichen Zertifizierung erweitert die Agentur ihr Leistungsportfolio und unterstützt Unternehmen bei der Implementierung, Nutzung und Weiterentwicklung der cloudbasierten Produktivitätslösung von Google.Google Workspace vereint zentrale Tools für Kommunikation und Zusammenarbeit, darunter Gmail, Google Docs, Drive, Meet und Kalender, in einer nahtlos integrierten Plattform. Sie ermöglicht es Teams, standortunabhängig und in Echtzeit zu arbeiten, ohne aufwendige Installationen oder Wartung.Neben einer höheren Effizienz im Arbeitsalltag punktet Google Workspace mit modernen Sicherheitsstandards, die einen zuverlässigen Schutz sensibler Daten gewährleisten. Die Plattform erfüllt zudem zentrale Anforderungen in den Bereichen Datenschutz und Compliance. Flexible Lizenzmodelle und eine einfache Skalierbarkeit machen den Workspace zur idealen Lösung für Unternehmen jeder Größe.Ergänzt wird das Angebot durch integrierte KI-Funktionen. Der intelligente Spamschutz von Gmail blockiert über 99,9 % unerwünschter Nachrichten. Mit Gemini steht Nutzerinnen und Nutzern zudem ein KI-gestützter Assistent zur Verfügung, der Texte zusammenfasst, Inhalte formuliert oder Termine organisiert – direkt in den gewohnten Anwendungen.Als zertifizierter Partner begleitet KITICON Global Networks ihre Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Einführung – von der Bedarfsanalyse über die technische Einrichtung bis hin zu individuellen Schulungen für Mitarbeitende und Administratoren. Auch im laufenden Betrieb steht die Agentur mit kompetentem Support zur Seite und unterstützt bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Cloud-Umgebung.„Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, mit modernen Cloud-Lösungen agiler, von jedem Ort sicherer und produktiver zu arbeiten und das zu budgetschonenden Preisen“, erklärt Digital Marketing Manager Janik Vogel. „Als Google Cloud Partner sorgen wir für eine reibungslose Einführung und echten Mehrwert im digitalen Arbeitsalltag, sehr gut geeignet auch für kleinere und mittelständische Unternehmen.“Interessierte Unternehmen können ab sofort ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.