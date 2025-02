Die acvis GmbH geht eine Partnerschaft mit KITICON für die Vermarktung ihres innovativen Reise-CMS Travcom24 ein

Die Marketingagentur KITICON GmbH & Co. KG und die acvis GmbH arbeiten ab sofort zusammen, um Travcom24 als eines der innovativsten Content-Management-Systeme (CMS) für Reisebüros und Veranstalter weiter zu stärken. KITICON unterstützt acvis mit 1st-Level-Support, gezielter Presse- und Marketingarbeit sowie der Entwicklung eines umfassenden Schulungs- und Informationskonzepts für die anpassbare Komplettlösung.Travcom24, entwickelt von der acvis GmbH, ist ein speziell für die Reisebranche konzipiertes CMS, das neue Maßstäbe in seiner Kategorie setzt. Es ermöglicht Reisebüros und Veranstaltern, individuelle Vertriebswebseiten mit wenigen Klicks zu erstellen. Das System bietet Schnittstellen zu gängigen Buchungsplattformen sowie Erweiterungsmöglichkeiten wie einen Live-Chat, integrierte Angebotsfunktionen, Preisalarme, eine Favoritenliste und dynamische Reisehinweise. Zudem ermöglicht Travcom24 bereits jetzt die Erstellung von Webseiten, die den Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes entsprechen und bietet damit eine zukunftssichere Lösung für barrierefreie digitale Angebote. Bereits auf zahlreichen Webseiten erfolgreich im Einsatz, hat sich das System in der Praxis bewährt und überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit und Flexibilität, unter anderem beim Reiseveranstalter Coral Travel , dem Luxusreisen-Vertriebsportal Just Travel , dem Spezialveranstalter Golfreisen.com und dem TUI Travel Star Reisecenter Stuttgart.„Wir unterstützen Reiseunternehmen dabei, Travcom24 nahtlos in ihre Abläufe zu integrieren – von der ersten Beratung bis zur laufenden Nutzung“, erklärt Ilka Wymar, Commercial Director von KITICON. „Unser Know-how im Support und Marketing hilft Kunden, ihre Online-Präsenz zu optimieren und Buchungsprozesse effizienter zu gestalten.“Christian Helbling, CEO der acvis GmbH, ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit mit KITICON bieten wir unseren Kunden einen noch umfassenderen Service. Die Verbindung aus technologischer Innovation und professioneller Kundenbetreuung macht Travcom24 zu einer der leistungsstärksten Lösungen für die Reisebranche.“Dank des modularen Aufbaus passt sich Travcom24 flexibel den wachsenden Anforderungen der Branche an. Außerdem ermöglicht das intuitive Baukastensystem eine einfache und schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse ohne tiefgehende technische Kenntnisse. Gemeinsam wollen KITICON und acvis das System weiterentwickeln und noch mehr Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation begleiten. Viele weitere Innovationen, die den täglichen Reisevertrieb auf ein neues Level heben, sind bereits geplant – unter anderem startet KITICON in Kürze eine Webinarreihe zu diesem Thema. Interessierte können in einem unverbindlichen Erstgespräch mit Wymar mehr über Travcom24 erfahren [ HIER Termin buchen].