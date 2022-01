4 Mitglieder der Kreuzfahrt Initiative e. V. sind unter den besten 6 der getesteten Kreuzfahrtportale

Die Buchung einer Kreuzfahrt ist über zahlreiche Online-Portale möglich. Alle haben eine große Auswahl an Fluss- und Hochseekreuzfahrten im Programm. Qualität und guter Service sind aus Kundenperspektive dabei besonders entscheidend. Die DtGV hat zehn der besucherstärksten Internetportale, die sich auf die Online-Buchung von Kreuzfahrten spezialisiert haben, untersucht. Darunter auch vier Mitglieder der Kreuzfahrt Initiative e. V.: e-hoi Kreuzfahrten.de und Mare Reisen Als Hauptkriterien für den Test wurden Preise, die Angebotsbreite, Buchung und Transparenz sowie der Kundendienst herangezogen. Die ersten beiden Kriterien wurden dabei zu je 30% in der Gesamtbewertung gewichtet und die restlichen zu je 20%. Geprüft und analysiert wurden die Kriterien über den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 von qualifizierten Testpersonen.In der Kategorie Kundendienst ist als Sieger mit der Note „sehr gut“ (1,3) kreuzfahrten.de hervorgegangen. Go7Seas konnte hier den dritten Platz für sich entscheiden.e-hoi wurde in die Top drei der Buchungsportale in der Kategorie Angebotsbreite eingestuft. Entscheidend war hier besonders, dass das Angebot der Kreuzfahrtreisen sich nicht nur auf die großen Reedereien beschränkt, sondern das auch ausgefallenere Schiffe und Reiserouten im Repertoire ihren Platz finden. Im Kriterium Buchung und Transparenz wurde e-hoi mit dem ersten Platz und der Bewertung „sehr gut” (1,3) ausgezeichnet. Begründet wurde dies mit besonders übersichtlichem und transparenten Buchungsvorgang sowie konkreten Preisen für alle nicht inkludierten Leistungen und Angebote.Testsieger der Gesamtbewertung wurde Kreuzfahrten.de mit der Note „sehr gut” (1,4). e-hoi landete auf Platz drei mit Gut (1,6). Go7Seas auf dem fünften und Mare Reisen auf dem sechsten Platz vervollständigen die Riege der sehr erfolgreichen Mitglieder der Kreuzfahrt-Initiative e.V. in diesem Test."Wir sind sehr stolz auf das hervorragende Ergebnis unserer Mitglieder. Es zeigt sehr deutlich, dass sich Kompetenz, top Kundenservice und ein faires Preis-Leistungsverhältnis auch in den aktuell schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie durchsetzen”, sagt Tina Kirfel , Geschäftsführerin der Kreuzfahrt Initiative e. V.Die Kreuzfahrt Initiative e.V. ist eine Interessengemeinschaft des Reisevertriebs, die sich als Kommunikator zwischen den stark Kreuzfahrt orientierten Mitgliedern und den Veranstaltern und Reedereien versteht. Die Förderung eines fairen Miteinanders, die Interessenvertretung der Mitglieder und die Entwicklung von wettbewerbskonformen Angeboten und Sonderreisen stehen im Vordergrund der Arbeit des Vereins. Die Kreuzfahrt Initiative e.V. hat derzeit 35 Mitglieder und vertritt über 350 Mio. Euro Kreuzfahrtumsatz.PressekontaktKreuzfahrt Initiative e. V.Tina Kirfel, GeschäftsführungTel. +49 (0) 172/4339837E-Mail: gf@kreuzfahrt-initiative.deWeitere Infos über die Kreuzfahrt Initiative finden Sie unter www.kreuzfahrt-initiative.de