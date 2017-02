Kostenlose Kinderfilme bei KIXI

Neben der erfolgreichen Mediathek App für Kinder (KIXI, www.kixi.de/premium ) bietet die KIXI Entertainment GmbH jetzt auch kostenlos Filme für Kinder und ganze Kinderserien auf ihrer neuen Webseite www.kixi.de an.Das Programm von www.kixi.de umfasst neben kompletten Spielfilmen und ganzen Serien für Kinder auch Lernserien, Lehrfilme und unboxing Videos der Kixi Tipps Reihe. Das komplette Angebot ist kostenlos, kindgerecht und legal. Die neue Webseite von Kixi ist das derzeit umfangreichste kostenlose Angebot an Kinderfilmen im deutschen Internet.Wie auch in der KIXI App werden die angebotenen Kinderprogramme redaktionell sorgfältig ausgesucht. Das Programm richtet sich vor allem an Kinder zwischen 3 und 7 Jahren. Die Altersempfehlung FSK 6 wird nicht überschritten. Das gesamte Angebot ist somit zu 100% kindgerecht und kostenfrei.Obwohl sich die Kixi.de über Werbung finanziert, besteht für Eltern kein Grund zur Sorge. Die Kixi Entertainment GmbH hat sichergestellt, dass ausschließlich redaktionell geprüfte und kindgerechte Werbung gezeigt wird, größtenteils geliefert von der auf kindgerechte Werbevermarktung spezialisierten Agentur Egmont MediaSolutions.Der neue kostenlose Bereich unter www.kixi.de ergänzt die kostenpflichtige und werbefreie KIXI App als zweite Säule und bietet somit Eltern die Möglichkeit, auch ohne Zahlung ihren Kindern gute und geprüfte Kinderunterhaltung „auf Abruf“ zugänglich zu machen.