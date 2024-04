Petunie VISTA: Balkon, Terrasse und Garten starten mit üppiger Blütenpracht in den Frühling

Die Petunie gehört zu den beliebtesten Beet- und Balkonpflanzen der Deutschen.Mit der Garten-Petunie VISTA präsentiert Gartenbaubetrieb Kientzler eine starkwüchsige, robuste Sorte mit attraktiver Optik für vielfältige auch anspruchsvolle Projekte.Auch wenn der Winter aktuell ein kurzes Intermezzo gibt, stehen Frühling und Sommer sprichwörtlich unaufhaltbar vor der Tür. Die bevorstehenden warmen und sonnigen Tage sind für die meisten Menschen eine willkommene Einladung, ihre Freizeit auch wirklich im Freien zu verbringen. Ob eigener Garten, Terrasse oder Balkon: Jetzt beginnt die Zeit, Beete, Kästen und Pflanzgefäße neu zu bepflanzen und damit die Weichen für abwechslungsreiche Blütenpracht zu stellen, die im Idealfall über die gesamte Saison hinweg allen Betrachtern Freude bereitet.Als Balkonpflanze oder zur Bepflanzung von Kübeln und Beeten erfreut sich die Petunie seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Die Gründe hierfür sind leicht nachvollziehbar: Das ursprünglich aus den gemäßigten bis subtropischen Regionen Südamerikas stammende Nachtschattengewächs begeistert mit einer farbenprächtigen Blütenfülle in großer Farbauswahl von schlichtem Weiß über Rosa, Gelb, Pink und Lila bis hin zu tiefem, annähernd schwarzem Dunkelrot. Darüber hinaus bieten hybride Züchtungen zusätzliche Vielfalt mit zweifarbigen Blüten, Sprenkeln und Sternung. Mit einer Blütezeit von Mai bis Oktober ist die Petunie dabei ein langfristiger Begleiter.Mit der Sortengruppe VISTA von der renommierten Marke Proven Winners bietet Kientzler Gartenbau aus Gensingen eine starkwüchsige Petunie, deren Wuchsbild sie besonders für Balkonkästen und Terrassengefäße empfiehlt. Die mittelgroßen Blüten hängen hier leicht über den Gefäßrand und bilden ausladende Kugeln die optisches Volumen vermitteln. Dabei vertragen die robusten VISTA Petunien auch Hitze und Regen vergleichsweise gut und entwickeln ihr volles Potenzial an einem sonnigen Standort, unter Einsatz eines Langzeitdüngers und Nachdüngung mit einem geeigneten Flüssigdünger, ab der dritten bis vierten Woche.Als Beetpflanze ist die VISTA Petunie ebenfalls eine gute Wahl, die gut mit unterschiedlichen Bodenmerkmalen zurechtkommt. Im Gegensatz zu anderen Petunien-Sorten beklagt sich die VISTA Petunie dabei auch nicht über höhere pH-Werte.Neben einer regelmäßigen Bewässerung, die Staunässe vermeiden sollte, und gelegentlichem Düngen benötigt die VISTA Petunie nur wenig Pflege und ist widerstandsfähig gegenüber verbreiteten Krankheiten und Schädlingen.Neben den klassischen Petunia VISTA Sorten in Farbvarianten wie Bubblegum (helles Rosa), Paradise (Pink-Fuchsia), Silverberry (Weiß-Rosa), Snowdrift (Weiß) und Jazzberry (Rosa) bietet Proven Winners mit den Mini VISTA Sorten eine Variante mit kleineren Blüten, ideal für die anspruchsvolle Landschaftsgestaltung und die Bepflanzung von Balkonen.