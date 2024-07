Die weiße Schönheit für jeden Garten

Zauberschnee, auch bekannt als Euphorbia 'Diamond Frost', erfreut sich unter Gartenliebhabern immer größerer Beliebtheit. Denn die grazile Blütenpracht täuscht leicht darüber hinweg, wie robust und anpassungsfähig diese Sommerblume im heimischen Garten ist.Selbst unerfahrene Gärtner erzielen mit dem weißen Zauberschnee Erfolgserlebnisse im Garten. Denn der Zauberschnee erweist sich als sehr genügsame und anpassungsfähige Pflanze, die trockene Perioden mühelos übersteht. Zudem ist die Pflanze widerstandsfähig gegen Schädlinge und Krankheiten.Gärtner schätzen die Vielseitigkeit des Zauberschnees. Er kann in verschiedenen Gartenarrangements verwendet werden und fügt sich nahtlos in Beete, Töpfe oder Hängekörbe ein. Als Begleitpflanze für bunte Sommerblumen sorgt der Zauberschnee für einen harmonischen Kontrast und bringt die Farben seiner Nachbarn zum Leuchten. Mit seinem buschigen, luftigen Wuchs passt er sich seinen farbenfrohen Begleitern an und umspielt ihre Blütentriebe mit seinen dezenten Blütentrieben.Der Zauberschnee kommt mit Hitze auf Südbalkonen gut zurecht und erholt sich rasch nach vorübergehenden Trockenphasen. - Ein echter Pluspunkt, wenn die Zeit mal nicht zum Gießen reicht. Doch auch Standorte im Schatten nimmt der Zauberschnee dankend an. Die pflegeleichte Pflanze stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und gedeiht gut in torffreien Erdmischungen.Um die Vielseitigkeit des Zauberschnees zu feiern, wurde für die Gartensaison 2024 ein spannender Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Gärtner und Pflanzenliebhaber sind eingeladen, ihre schönsten Fotos von Zauberschnee in ihren Gärten einzureichen. Die besten Fotos werden von einer Fachjury prämiert. Die Einreichung der Fotos erfolgt über die Internetseite: https://www.zauberschnee.de/foto/