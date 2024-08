Die Profis für Sonne und Trockenheit im Garten

An heißen Sommertagen in den Schatten flüchten – für viele Pflanzen Garten ist dies keine Option. Während die Sommer immer heißer und trockener werden, stellt sich die Frage, welche Pflanzen diesen Bedingungen gewachsen sind. Hier kommen die „Hitzeprofis“ ins Spiel, denn diese Pflanzen sind optimal an hohe Temperaturen und lange Trockenperioden angepasst und speziell für solche Bedingungen ausgewählt. Sie können daher problemlos an sonnigen Plätzen im Freien gepflanzt werden, ohne dass ihre Schönheit darunter leidet oder ein dauernder Gießeinsatz erforderlich wäre. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit benötigen sie nur minimale Pflege und können längere Phasen ohne Bewässerung gut überstehen.



Vielfältiges Sortiment: Sukkulenten und robuste Blühpflanzen



Das Sortiment der „Hitzeprofis“ umfasst eine Auswahl an Pflanzen, die nicht nur funktional, sondern auch optisch zu gefallen wissen. Darunter finden sich Sukkulenten, die mit ihren faszinierenden Laubformen und abwechslungsreichen Blattfarben ein Hingucker in jedem Garten darstellen. Darüber hinaus gehören robuste Blühpflanzen zu dieser Gruppe, die auch unter extremen Bedingungen ihre Blütenpracht entfalten.



Da die „Hitzeprofis“ sehr pflegeleicht sind, sind sie ideal für alle, die wenig Zeit für die Gartenpflege haben oder ihren Garten mit minimalem Aufwand dekorieren wollen. Ob im Beet, in Kübeln oder in Trockenmauern – die „Hitzeprofis“ setzen in jeder Umgebung attraktive Akzente.



Gartenliebhaber finden die „Hitzeprofis“ im gärtnerischen Fachhandel und die passenden Pflanzen für ihren Bedarf auswählen. Wer also auf der Suche nach robusten, pflegeleichten Pflanzen ist, die auch bei Hitze und Trockenheit ihre Schönheit bewahren, könnte in den „Hitzeprofis“ die perfekte Lösung finden.

