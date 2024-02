Charmante Blütenpracht im Frühling

Die Gärten erwachen langsam aus ihrem Winterschlaf und die milden Temperaturen machen Lust auf Frühling. Unter den vielen Blumen, die bereits jetzt das Herz erfreuen, sticht die Rosenprimel BELARINA besonders hervor.Wie kleine Röschen erscheinen die Blüten der BELARINA -Primeln ab Ende Februar. Dabei sind die in England gezüchteten Sorten sehr reich blühend und erinnern mit ihren dicht gefüllten Blüten über dunkelgrünen Blattrosetten an kleine Biedermeiersträuße.Die Rosenprimel BELARINA gehört zu den staudigen Primeln und kommt mit gelegentlichen Nachtfrösten im Frühjahr gut zurecht. Die Pflanze ist pflegeleicht und anspruchslos. Beim Gießen empfiehlt es sich, die Pflanze nur von unten zu wässern. So bleiben die dicht gefüllten Blüten trocken und halten dadurch besser.Im zeitigen Frühjahr können die BELARINA in Pflanzgefäße vor der Haustüre oder auf Balkon und Terrasse gepflanzt werden. Kleine sowie große Gefäße sind hierfür gleichermaßen gut geeignet. Neben dem Außenbereich können die Rosenprimeln auch im Innenraum aufgestellt werden und sorgen so für frühlingshafte Farben auf der Fensterbank.Nach der Blüte können die BELARINA in den Garten ausgepflanzt werden. Hierfür bietet sich ein halbschattiger, etwas geschützter Standort an. So können die winterharten Rosenprimeln im darauffolgenden Frühjahr erneut zur Blüte kommen.Weiterführende Links zu der Rosenprimel Belarina: www.frühlingsflirt.de bzw. https://www.kientzler-garten.de/Fruehlingsflirt/Rosen-Primel-Belarina.php