Vier ABC Schuh-Center in Peiner Region werden zu RENO

Die Kienast Unternehmensgruppe aus der Wedemark bei Hannover kündigt eine Veränderung ihrer Schuh-Center in Peine und Umgebung an: Anfang Juni werden vier ABC Schuh-Center zu RENO-Filialen umgewandelt. Damit setzt das Unternehmen auf die starke Marke RENO und bringt frischen Wind in den Einzelhandel der Region.



Kienast setzt mit der Neugestaltung ihrer Filialen auf die Strahlkraft der Marke RENO, die im Schuhmarkt eine hohe Akzeptanz besitzt. Während die Umgestaltung der Filialen vor allem das äußere Erscheinungsbild betrifft, bleibt das erfahrene Personal und das Sortiment in den Filialen unverändert.



Sabine Sauer, Regionalleiterin bei Kienast, verspricht sich von der Umstellung neue Impulse für den Verkauf: "Schuhe sind für unsere Käuferinnen und Käufer ein wichtiges Kleidungsstück. Wir bieten Schuhe für jeden Anlass und jedes Outfit. Unser modernes Filialdesign wird bestimmt alle überzeugen."



Kundinnen und Kunden können weiterhin auf eine breite Auswahl an Markenschuhen vertrauen, darunter bekannte Labels wie Adidas, Puma, Skechers und Rieker sowie Exklusivmarken wie Annie G. und DooDogs. Jede Filiale bietet im Durchschnitt 8.000 Paar Schuhe, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.



Kienast sieht in der Umstellung viele Chancen. Firmeninhaber und Geschäftsführer Peter-Phillip Kienast betont: "Wir sind überzeugt, dass sich unsere neuen RENO-Filialen nahtlos an den Erfolg der ABC Schuh-Center anschließen werden. RENO ist im Schuhmarkt bekannt und wird einen positiven Effekt für unsere Kundinnen und Kunden und den Einzelhandel in der Region haben."



Die Standorte der RENO-Filialen:



Zuckerpassage 33

31275 Lehrte



Bodelschwinghstr. 10

38159 Vechelde



Dieselstraße 3A

31228 Peine



Glockenstraße 6

31224 Peine

