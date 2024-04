Sechs auf einen Streich

Am 06. April fiel der letzte Vorhang für eine der sechs neuen Reno-Filialen in Dresden und Umgebung. Die Neugier auf die neuen Filialen war groß. Zahlreiche Besucher nutzten den Samstag, um sich über das Sortiment und die neuen Angebote zu informieren und zu shoppen.



Die positive Reaktion der Kunden in Dresden auf diese Umstellung war unmittelbar spürbar. Zusätzlich zur bestehenden Kundschaft konnten zahlreiche neue Kunden gewonnen werden, was sich auch in den Umsatzzahlen widerspiegelt, berichtet die Regionalleitung aus den neuen Filialen. Das Vertrauen und das Interesse der modebewussten Dresdner in die Qualität und Vielfalt des Schuhsortiments begeisterte auch die Mitarbeiter, die ein weiterer Schlüssel zum Erfolg dieser Neueröffnungen waren. „Die Dresdner Kunden schätzen nicht nur die freundliche Beratung, sondern auch das ansprechende Design der Geschäfte“, sagt Alice Unger, Mitarbeiterin bei Reno.



"Die Umstellung auf die Marke Reno in den sechs Filialen in Dresden markieren einen bedeutenden Schritt für uns als Unternehmen", sagte Firmeninhaber und Geschäftsführer Peter-Phillip Kienast. Der Name wird nun für die Konzepte der Schuhgeschäfte der Kienast Unternehmensgruppe (ABC- und K+K-Schuh-Center) in Dresden und Umgebung genutzt. Diese Filialen sind wirtschaftlich stabil und präsentieren ab sofort im inneren und äußeren das neue Erscheinungsbild. Kienast unterstreicht damit das Vertrauen in die starke Position von Reno bei der Kundschaft. So können Arbeitskräfte in den Filialen gesichert werden, und der Dresdner Einzelhandel bietet weitere attraktive Einkaufsmöglichkeiten für die Einwohner dieser Stadt.

