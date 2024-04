Kienast setzt auf die Marke Reno

Schuh-Fans sollten sich den 06. April rot im Kalender markieren. Denn: Ganze sechs K+K- und ABC-Schuh-Center in Dresden und Umgebung werden bis dahin einheitlich zu Reno-Filialen. Kunden erwartet dabei die gewohnt hohe Qualität und ein umfangreiches Sortiment – und die Standorte eine Aufwertung.



Im vergangenen Jahr hatte die Kienast Schuhhandels GmbH & Co. KG aus der Wedemark bei Hannover die Marke Reno übernommen. Nun steht eine besonders positive Veränderung an: Ganze sechs K+K- und ABC-Schuh-Center Filialen in Dresden und Umgebung werden sich bis zum 06. April in einheitliche Reno-Filialen verwandeln. Heißt: Eine starke Marke kommt mit frischem Auftritt – das wird man auch an der Filial-Gestaltung merken. Die Standorte profitieren durch die Investitionen und werden langfristig gestärkt.



Janet Scholz, Regionalleiterin der Unternehmensgruppe Kienast, zeigt sich begeistert: „Nach der erfolgreichen Umstellung der ersten Filiale in Burgstädt kann ich jetzt schon sagen, dass der Name Reno sehr gut angenommen wird“. Das bestätigt auch ihre Mitarbeiterin Katrin Ulbricht: „Die Menschen kennen und lieben Reno. Das merken wir definitiv am Kundenstrom.“ „Durch die Umbenennung sprechen wir auch viele Neukunden mit unserem modernen Filial-Design, der bunten Kinderwelt und unserem hervorragenden Kundenservice an.“ Firmeninhaber und Geschäftsführer Peter-Phillip Kienast ergänzt: „Das Reno-Filialportfolio passt perfekt zur Marktstrategie unseres Unternehmens. Wir vertrauen auf die neuen Standorte“.



Neuer Name, bekannte Qualität



Was weiterhin erhalten bleibt: Alle Arbeitsplätze und damit eine gesicherte Zukunft für die Mitarbeitenden. Und natürlich eine Anlaufstelle im Einzelhandel, in der man sich vor Ort von der Qualität der Marken überzeugen kann. Vertraute Hochwertigkeit, reiches Sortiment und verlässliche Betreuung bleiben ebenso erhalten wie der Markenmix aus bekannten Labels wie Adidas, Puma, Skechers und Rieker sowie Exklusivmarken wie Annie G. und DooDogs. Im Schnitt stehen pro Filiale 8.000 Schuhe für die Kund:innen bereit – eine echte Hausnummer.

