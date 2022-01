baqpaq - der Rucksack, der aus Ihrem Fahrradkindersitz einen Kofferraum macht

Einkaufen mit dem Fahrrad geht schnell, ist gesund und darüber hinaus auch umweltfreundlich. Doch wohin mit den gekauften Lebensmitteln? Wie können sie sicher transportiert werden? Viele Familien haben keinen Platz für einen Fahrradanhänger oder ein Lastenrad. Herkömmliche Fahrrad- oder Satteltaschen aber auch Fahrradkörbe bieten zu wenig Stauraum für größere Einkäufe. In einem Fahrradkindersitz steht jedoch – wenn das Kind nicht mitfährt – relativ viel Platz zur Verfügung, den man mit dem baqpaq clever nutzen kann.Während Einkaufstüten und Taschen auf dem Kindersitz leicht verrutschen oder herunterfallen können, kann der baqpaq mit dem integrierten Gurt schnell und sicher im Fahrradkindersitz fixiert werden. Dabei schöpft er das verfügbare Volumen voll aus. Zu Fuß lässt sich der baqpaq dank breiter, gepolsterter Schulterriemen und einer zusätzlichen Rückenpolsterung komfortabel als klassischer Rucksack tragen.Die Kombination eines Fahrradkindersitzes mit dem baqpaq bietet als „Kofferraum“ viel Stauraum für Einkäufe. Der baqpaq wird mit dem Gurt am Sitz befestigt und kann sicher und gut gefedert transportiert werden.Das geräumige einteilige Staufach des baqpaq hat ein Fassungsvermögen von 40 Litern und kann mit bis zu 20 kg Gepäck befüllt werden. Der baqpaq kann mit einem Reißverschluss rundum fast vollständig geöffnet und dadurch sehr bequem beladen werden. Den stylischen baqpaq gibt es in weiß/schwarzer Ausführung. Er besteht aus stabilem PVC-Material, ist extrem robust, wasserfest, schmutzabweisend und leicht zu reinigen.Der baqpaq kann online über Amazon mit kostenloser Lieferung bestellt werden. Verkauf und Versand erfolgen durch die keynius GmbH.Amazon-Direktlink zum Produkt: https://www.amazon.de/baqpaq-Fahrrad-Rucksack-Wasserdicht-Herren/dp/B09N7G46VT/ Weitere Informationen zum baqpaq finden Sie auf: www.baqpaq.de