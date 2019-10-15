1 миллион евро за библию печати Гутенберга

Иоганн Гутенберг стал инициатором революции в книгопечатании при помощи подвижных металлических литер. Спустя всего 7 лет после выпуска всемирно известной библии Гутенберга его ученик, Петер Шёффер, при помощи собственных, усовершенствованных литер создал ценную библию Фуста-Шёффера. Эта библия является не только прекраснейшим произведением первых десятилетий книгопечатания, но и очень особенным раритетом, поскольку при её создании впервые использовалась издательская марка: Печать альянса Fust & Schöffer стала прототипом типографского знака.Библия Фуста и Шёффера, с её впервые использованным, легко читаемым древним готическим шрифтом, была первопроходцем, так как этот шрифт стал превалирующим на первых стадиях книгопечатании на ближайшие десятилетия.Крайне редкий, полноценный и напечатанный полностью на пергаменте, прекрасно иллюстрированный экземпляр этого знаменитого произведения книгопечатания не уступает своей искусствоведческой ценностью библии Гутенберга и будет пользоваться высоким спросом в кругах коллекционеров. Но также и инвесторы могут проявлять большой интерес к такой довольно привлекательной форме инвестиций.Понедельник-Пятница 18.-22. ноябряВоскресенье 24 ноября по договоренности25 ноябряKetterer KunstHolstenwall 520355 Hamburg