Pressemitteilung BoxID: 770587 (Ketterer Kunst GmbH & Co KG)
Ketterer Kunst GmbH & Co KG
Joseph-Wild-Str. 18
81829 München, de
http://www.kettererkunst.com
Ansprechpartner
Christoph Calaminus
+49 (40) 374961-0

1 миллион евро за библию печати Гутенберга

News abonnieren

Юбилейная акция Ценные Книги в Гамбурге

42-строчная библия – Библия Фуста и Шеффера / 2 тома, 14 августа1462 / Оценочная стоимость: € 1.000.000 (lifePR) ( München, )
Она вышла непосредственно из-под печатного станка Гутенберга – первого в истории книгопечатания. Biblia latina от Иоганна Фуста и Петера Шёффера, прямых преемников Иоганна Гутенберга, представляет собой настоящий шедевр, напечатанный ещё при жизни изобретателя книгопечатания. 25 ноября 2019 года по случаю 65-летнего юбилея фирмы Ketterer Kunst в рамках аукциона Ценные Книги в Гамбурге состоятся торги. Оценочная стоимость составляет 1 миллион евро.

Иоганн Гутенберг стал инициатором революции в книгопечатании при помощи подвижных металлических литер. Спустя всего 7 лет после выпуска всемирно известной библии Гутенберга его ученик, Петер Шёффер, при помощи собственных, усовершенствованных литер создал ценную библию Фуста-Шёффера. Эта библия является не только прекраснейшим произведением первых десятилетий книгопечатания, но и очень особенным раритетом, поскольку при её создании впервые использовалась издательская марка: Печать альянса Fust & Schöffer стала прототипом типографского знака.

Библия Фуста и Шёффера, с её впервые использованным, легко читаемым древним готическим шрифтом, была первопроходцем, так как этот шрифт стал превалирующим на первых стадиях книгопечатании на ближайшие десятилетия.

Крайне редкий, полноценный и напечатанный полностью на пергаменте, прекрасно иллюстрированный экземпляр этого знаменитого произведения книгопечатания не уступает своей искусствоведческой ценностью библии Гутенберга и будет пользоваться высоким спросом в кругах коллекционеров. Но также и инвесторы могут проявлять большой интерес к такой довольно привлекательной форме инвестиций.

Предварительный просмотр:    

Понедельник-Пятница 18.-22. ноября      
Воскресенье 24 ноября по договоренности                    

Аукцион:           

25 ноября   

Место проведения:  

Ketterer Kunst                                            
Holstenwall 5
20355 Hamburg           

www.ketterer-rareboks.com / www.kettererkunst.com
Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.