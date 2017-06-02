Наилучшее качество







Герхард Рихтер, Георг Базелиц, Серж Поляков и Алексей фон Явленский являются мастерами своего дела. Их избранные произведения будут представлены вместе с работами других признанных художников на аукционе 8-10 июня в аукционном доме Ketterer Kunst в Мюнхене, в фокусе которого находятся следующие периоды:



1) Искусство после 1945 года/Современное искусство

2) Эпоха модерна

к 1) Искусство после 1945 года



К определяющим работам этой секции относится написанная в 1968 году картина „Две неполные коровы“ (Оценка: € 500.000-600.000) Георга Базелица. Художник сводит знакомый ему животный мотив к необходимой основной структуре, чтобы достичь наибольшей художественной свободы. Таким образом, знакомое становится прочным фундаментом, чтобы отважиться на новое, неожиданное. Поэтому это произведение относится к так называемым «переломным картинам», являющимся в некоем роде порогом на пути к перевернутым картинам, благодаря которым Георг Базелиц в конце концов обрел мировую известность.



Всемирной известностью пользуется также Герхард Рихтер, представленный сразу двумя блестящими работами. Его картина «Облик города», написанная также в 1968 году, относится к ранним черно-белым произведениям 1960-х годов и оценивается примерно в € 300.000-400.000. Созданное пятью годами позже полотно „Красный-синий-желтый“ (Оценка: € 500.000-700.000) на один шаг впереди: здесь художник смешивает три основных цвета и создает с помощью связующих мазков иллюзорное пространство, в котором воплощается бесконечная красочность.



Наряду с двумя созданными в 1958 году абстрактными композициями Сержа Полякова (стоимость до € 300.000), которые принадлежат к числу наиболее востребованных работ художника периода 1950–1960-х годов, а также картиной «Без названия (Земля, для Зандера)» Роберта Лонго, которую, вероятно, можно будет приобрести за € 200.000-250.000, восхищение вызывает Вилли Баумайстер со своей работой из знаменитой серии «Монтару», стоимость которой оценивается в € 150.000-200.000, так же как и полотно „Квадраты: Голубой и кобальтовый зеленый в зеленом кадмии“ Джозефа Альберса.



Другими важными работами этой секции аукциона являются наряду с картиной акрилом «Magi 901 (Разбитая бутылка)» Сёдзо Симамото (Оценка: € 100.000-200.000), картиной маслом «Ирландская девушка» Эрнста Вильгельма Ная и деревянной скульптурой «Мужчина и женщина» Стефана Балкенхола (Оценка в обоих случаях € 140.000-180.000) произведения художников группы ZERO Хайнца Мака и Отто Пине, Ричарда Артшвагера, Иоанниса Аврамидиса и Джанни Коломбо (Оценка по 100.000-150.000). Завершают предложение работы Агостино Боналуми, Сэма Фрэнсиса, Гюнтера Фора, Хайнца Мака, Роберто Себастьяна, Эчауррена Матты, Жоржа Матьё, Зигмара Польке, Гюнтера Юкера.



к 2 ) Эпоха модерна



Каталог этой секции аукциона возглавляют оцененная в € 800.000-1.200.000 картина «Замок Иф» Макса Бекмана, произведение «Четыре купающиеся» Отто Мюллера (Оценка: € 300.000-400.000), а также несколько произведений Германа Макса Пехштейна (Оценки до € 350.000), Габриэли Мюнтер (Оценки до € 280.000) и Эмиля Нольде (Оценки до € 180.000).



Главный лот отдельной коллекции экспрессионизма – созданная в 1915 году гравюрой на дереве „Возлюбленная“ (Оценка: € 100.000-150.000) Эрнста Людвига Кирхнера – возглавляет список почти 12 десятков других творений художника.



Алексей фон Явленский выходит на старт с тремя картинами, расставляющими совершенно разные акценты, во главе которых – один из немногих цветочных натюрмортов, написанный около 1916 года и оцененный в € 80.000-120.000. Художник очаровывает также своей «Медитацией» и масляной картиной небольшого формата «Читающая женщина» (Портрет Тони Кирхгоф, сидящей на балконе)“ (Оценка: по € 60.000-80.000).



Авторами других впечатляющих работ эпохи модерна наряду с Генрихом Мария Давринг­ха­у­зеном, чья работа «Война» оценивается в € 100.000-150.000, являются Эрнст Барлах, Август Маке, Карл Шмидт-Рот­луф, Пабло Пикассо, Георг Гросс, Морис де Вламинк, Сальвадор Дали, Александр Михайлович Родченкo и Эль Лисицкий.



Предварительный просмотр

03-09 июня Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Str. 18, 81829 München, Deutschland



Аукционы в Мюнхене

08-10 июня Эпоха модерна / После 1945 года/Современное искусство

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Ketterer Kunst GmbH & Co KG

Ketterer Kunst с момента своего основания в 1954 году приобрело известность одного из важнейших аукционных домов, занимающихся продажей произведений искусства и книг, с центральным офисом в Мюнхене и филиалом в Гамбурге. Значительный вклад в успех предприятия вносят представительства в Берлине, Гейдельберге, Дюссельдорфе, Италии и США. Кроме того, мы регулярно проводим выставки, специальные и благотворительные аукционы, а также онлайн-аукционы на www.ketterer-internet-auktion.de. Роберт Клеттерер является владельцем и генеральным директором аукционного дома Ketterer Kunst.

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