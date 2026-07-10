Neues Frauenkondom in Deutschland verfügbar

latexfreies Nitril

vegan

bereits befeuchtet

unparfümiert

glatte, nicht strukturierte Oberfläche

Anwendung nur bei Bedarf

3er-Packung: PZN 20602020

10er-Packung: PZN 20602037

MEDINTIM führt neues Frauenkondom in Deutschland ein. Latexfreie und hormonfreie Verhütung: Das Frauenkondom ermöglicht Frauen, Schutz und Verhütung selbst in die Hand zu nehmenMEDINTIM erweitert sein Sortiment im Bereich der hormonfreien Verhütung und führt ab sofort ein neues Frauenkondom auf dem deutschen Markt ein. Das Medizinprodukt aus latexfreiem Nitril bietet Frauen eine selbstbestimmte Verhütungsmöglichkeit und kann gleichzeitig dazu beitragen, das Risiko einer Übertragung sexuell übertragbarer Infektionen zu reduzieren.Anders als ein herkömmliches Kondom für den Mann wird das Frauenkondom vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt. Es besteht aus einem weichen Beutel sowie einem inneren und einem äußeren Ring. Der innere Ring erleichtert das Einführen und hält das Kondom an seinem Platz. Der äußere Ring verbleibt außerhalb der Scheide und bedeckt einen Teil der äußeren Genitalien.Das Frauenkondom gibt Frauen die Möglichkeit, selbst über die Anwendung einer Barrieremethode zu entscheiden. Es eignet sich insbesondere für Frauen, die hormonfrei verhüten möchten, nur bei Bedarf eine Verhütungsmethode anwenden wollen oder aufgrund einer Latexallergie keine herkömmlichen Latexprodukte verwenden können.Auch während der Stillzeit kann das hormonfreie Produkt grundsätzlich eingesetzt werden. Da seine Anwendung nicht von der Mitwirkung des Partners beim Überziehen eines Kondoms abhängig ist, erweitert es zugleich die Möglichkeiten für eine eigenverantwortliche Sexualgesundheit.Das Frauenkondom besteht aus Nitril und ist latexfrei sowie vegan. Es ist bereits befeuchtet, unparfümiert und besitzt eine glatte, nicht strukturierte Oberfläche. Durch das latexfreie Material stellt es auch für Menschen mit einer Latexallergie eine mögliche Alternative dar.Vor der ersten Verwendung sollten Anwenderinnen die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Wie andere Kondome ist auch das Frauenkondom ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Es darf nicht gleichzeitig mit einem Kondom für den Mann verwendet werden, da die Reibung zwischen beiden Produkten zu einem Verrutschen oder einer Beschädigung führen kann.In zwei Packungsgrößen erhältlichDas Frauenkondom wird in Packungen mit drei und zehn Stück angeboten. Für beide Packungsgrößen wurden Pharmazentralnummern vergeben:Das Produkt ist über den MEDINTIM-Onlineshop erhältlich und wird künftig auch über Apotheken in Deutschland bestellbar sein.Weitere Produktinformationen und eine Beschreibung der Anwendung stehen unter: