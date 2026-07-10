Neues Frauenkondom in Deutschland verfügbar

MEDINTIM erweitert sein Sortiment im Bereich der hormonfreien Verhütung und führt ab sofort ein neues Frauenkondom auf dem deutschen Markt ein. Das Medizinprodukt aus latexfreiem Nitril bietet Frauen eine selbstbestimmte Verhütungsmöglichkeit und kann gleichzeitig dazu beitragen, das Risiko einer Übertragung sexuell übertragbarer Infektionen zu reduzieren.
Anders als ein herkömmliches Kondom für den Mann wird das Frauenkondom vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt. Es besteht aus einem weichen Beutel sowie einem inneren und einem äußeren Ring. Der innere Ring erleichtert das Einführen und hält das Kondom an seinem Platz. Der äußere Ring verbleibt außerhalb der Scheide und bedeckt einen Teil der äußeren Genitalien.
Verhütung unter eigener Kontrolle
Das Frauenkondom gibt Frauen die Möglichkeit, selbst über die Anwendung einer Barrieremethode zu entscheiden. Es eignet sich insbesondere für Frauen, die hormonfrei verhüten möchten, nur bei Bedarf eine Verhütungsmethode anwenden wollen oder aufgrund einer Latexallergie keine herkömmlichen Latexprodukte verwenden können.
Auch während der Stillzeit kann das hormonfreie Produkt grundsätzlich eingesetzt werden. Da seine Anwendung nicht von der Mitwirkung des Partners beim Überziehen eines Kondoms abhängig ist, erweitert es zugleich die Möglichkeiten für eine eigenverantwortliche Sexualgesundheit.
Latexfrei, vegan und einfach anzuwenden
Das Frauenkondom besteht aus Nitril und ist latexfrei sowie vegan. Es ist bereits befeuchtet, unparfümiert und besitzt eine glatte, nicht strukturierte Oberfläche. Durch das latexfreie Material stellt es auch für Menschen mit einer Latexallergie eine mögliche Alternative dar.
Zu den Produkteigenschaften gehören:
- latexfreies Nitril
- vegan
- bereits befeuchtet
- unparfümiert
- glatte, nicht strukturierte Oberfläche
- Anwendung nur bei Bedarf
In zwei Packungsgrößen erhältlich
Das Frauenkondom wird in Packungen mit drei und zehn Stück angeboten. Für beide Packungsgrößen wurden Pharmazentralnummern vergeben:
- 3er-Packung: PZN 20602020
- 10er-Packung: PZN 20602037
Weitere Produktinformationen und eine Beschreibung der Anwendung stehen unter:
www.medintim.de/de/produkte/verhuetung/frauenkondom/