Hormonelle und hormonfreie Verhütung
Warum bekommen Frauen noch immer zuerst die Pille verschrieben, obwohl immer mehr sie ablehnen?
Sätze wie dieser tauchen tausendfach auf TikTok, YouTube und in Reddit-Foren auf. Junge Frauen berichten dort von einem ähnlichen Muster: Beschwerden, Zweifel an der Pille und dennoch wieder ein Rezept.
Dabei zeigt sich seit Jahren ein klarer Trend: Immer mehr Frauen wenden sich von hormoneller Verhütung ab. Und trotzdem bleibt die Pille in Deutschland das am häufigsten verschriebene Verhütungsmittel.
Ein Widerspruch? Oder ein strukturelles Problem?
Die Zahlen zeigen: Die Pille verliert an Zuspruch
Die Daten sind eindeutig: Laut Auswertungen der Techniker Krankenkasse ist der Anteil junger Frauen, denen die Pille verschrieben wird, in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Während 2020 noch rund 39 Prozent der unter 22-Jährigen ein Rezept erhielten, waren es 2024 nur noch etwa 26 Prozent.
Die Zahlen passen auch zum aktuellen BIÖG-Verhütungsbarometer: Hormonelle Methoden werden zunehmend kritisch gesehen, orale Kontrazeptiva verlieren an Bedeutung. Bei den 18- bis 49-Jährigen lag die Pillennutzung 2011 noch bei 53 Prozent, 2024 nutzten nur noch 33 Prozent der Verhütenden hormonelle Methoden.
Und trotzdem gilt in vielen gynäkologischen Praxen weiterhin: Die Pille ist die erste Option, über die gesprochen wird.
Wenig Zeit für Beratung
„In der Realität bleibt für die Verhütungsberatung oft nur sehr wenig Zeit“, sagt Martin Kessel, Sexualpädagoge und Experte für hormonfreie Verhütung. „In einer Kassenpraxis müssen Anamnese, Untersuchung, Beratung und Dokumentation in wenigen Minuten passieren. Da greifen viele verständlicherweise auf das zurück, was schnell erklärbar ist.“
Tatsächlich ist der zeitliche Rahmen eng: Für einen regulären Termin sind in vielen Praxen nur etwa 10 bis 15 Minuten vorgesehen - für alle Anliegen zusammen. Eine ausführliche, ergebnisoffene Verhütungsberatung passt in dieses System kaum hinein.
Die Pille dagegen ist einfach zu erklären, gut erforscht und vielseitig einsetzbar, etwa auch bei Akne oder Zyklusbeschwerden - greift aber in den Hormonhaushalt ein. Auch andere hormonelle Methoden, wie die hormonelle Spirale oder der Hormonring wirken systemisch im Körper der Frau.
Ausbildung, System, Gewohnheit
Hinzu kommt: Verhütung ist in der medizinischen Ausbildung lange kein Schwerpunkt gewesen.
„Es ist ein Grundkonflikt in der täglichen Praxis. Frauen wünschen gesunde Ernährung, natürliche Kosmetik und auch hormonfrei zu verhüten“, sagt Kessel. „Die Gynäkologin würde dafür gerne mehr Zeit haben, hat sie aber in der Routine oft nicht. Gerade hormonfreie Optionen wie das Diaphragma oder symptothermale Methoden oder ganz einfach Kondome kommen da bei der Beratung der Patientin leider zu kurz.“
Das ist für beide Seiten frustrierend: Die Patientin wollte eigentlich etwas Hormonfreies, und bei der Ärztin bleibt oft das Gefühl, den Wünschen der Patientin nicht wirklich gerecht geworden zu sein.
Auch wirtschaftliche Faktoren spielen mit hinein: Beratung wird im System schlechter vergütet als das Verschreiben von Medikamenten oder das Einsetzen von Spiralen. Das führt nicht zwingend zu schlechter Beratung, aber oft zu einseitiger Beratung.
Wunsch nach Selbstbestimmung wächst
Gleichzeitig verändert sich die Perspektive vieler Frauen. Themen wie Nebenwirkungen, mentale Gesundheit und Körperbewusstsein spielen eine größere Rolle als noch vor zehn Jahren.
„Wir sehen eine neue Generation, die informierter entscheiden will“, sagt Kessel. „Viele wollen verstehen, wie ihr Körper funktioniert und nicht einfach nur ein Rezept bekommen.“
Und die Alternativen?
Die Möglichkeiten sind da: hormonfreie Methoden wie das Diaphragma, Kupfermethoden oder symptothermale Verfahren. Und was fast alle kennen: Kondome. Einige dieser Methoden sind erklärungsbedürftiger, dann aber einfach in der Anwendung. „Ein Diaphragma zu verstehen und richtig anzuwenden, braucht mehr Zeit als ein Pillenrezept auszustellen“, sagt Kessel. „Aber genau deshalb kommen solche Methoden in der Beratung oft zu kurz.“
Ein Informationsproblem, nicht nur ein medizinisches
Die Folge: Viele Frauen informieren sich selbst: auf TikTok, Instagram, YouTube oder Blogs, wo die Qualität der Informationen sehr unterschiedlich ist und viele Falschinformationen durchs Netz geistern.
Hier setzt ein neues digitales Angebot an, das verständliche und fundierte Informationen bereitstellen will und damit eine Lücke schließen will, die das Gesundheitssystem bislang nur teilweise füllt.
Neues Wissensportal will Aufklärung leisten
Mit der neuen Website diaphragma.de soll genau diese Lücke adressiert werden. Die Plattform bietet fundierte, verständlich aufbereitete Informationen rund um hormonfreie Verhütung, insbesondere zum Diaphragma als eine oft unterschätzte Option.
„Unser Ziel ist es nicht, eine Methode zu bewerben, sondern Wissen zugänglich zu machen“, erklärt Kessel. „Frauen sollen die Möglichkeit haben, informierte Entscheidungen zu treffen und nicht nur die Option kennen, die ihnen zuerst vorgeschlagen wird.“
Quellen:
https://www.tk.de/presse/themen/arzneimittel/verordnungen/verschreibungen-antibabypille-2196558?tkcm=ab
https://shop.bioeg.de/verhuetungsverhalten-von-18-bis-49-jaehrigen-frauen-und-maennern-mehrere-sprachen/