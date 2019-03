Freiräume entdecken

Als agiler Hiker ist der brandneueauf temporeiche Performance ausgelegt und für alle Männer gedacht, die die Natur nicht nur erleben, sondern sich voll hineinstürzen wollen! Egal, ob es dabei um einen kurzen Spontantrip oder ein mehrtägiges Mikroabenteuer geht. Dieser leichtgewichtige Funktionsschuh bietet eine Fülle an ausgereiften Features, die ihn für den Einsatz in ganz unterschiedlichen, auch kniffligen Terrains prädestinieren.Die weite Welt liegt direkt vor der Haustür. Wildnis lässt sich überall finden. Schnelle Abenteuer, mit denen sich der Alltagstrott einfach mal 24 Stunden oder länger unterbrechen lässt, warten schon um die nächste Ecke. Idealer Allround-Begleiter dafür ist der leichtgewichtige Venture Hiker von KEEN. In ihm vereinen sich die für KEENSchuhe typische hohe Leistung und Komfort mit einem progressiven Design in einer schlanken Form.Das Mesh-Obermaterial mit TPU-Verstärkungen ist leicht und strapazierfähig zugleich. Die atmungsaktive, wasserdichte KEEN.DRY-Membran sorgt für Allwetterschutz und Klimakomfort. Für zuverlässigen Halt und gute Griffigkeit auf schnellen Hikes wurde der Venture mit einer KEEN.ALL-TERRAIN-Gummilaufsohle mit 4 mm starken Multifunktionsstollen ausgestattet. Eine Y-förmige Stabilisierungsplatte und die vorgeformte Zwischensohle aus eingespritztem EVA garantieren insbesondere in schwierigem Gelände hervorragende Unterstützung und Dämpfung. Dazu trägt auch das neue KEEN KonnectFit-System zur sicheren Fersenfixierung gerade auf heftigen Steigungen bei. Der hinten ausgeschnittene Schaft beim Midcut entlastet die Achillessehne.Wenn’s mit Höchstgeschwindigkeit bergauf und bergab gehen soll, ist dieser unerschrockeneEntdecker mit all seinen technischen Features erste Wahl. Den Venture WP gibt es für Herren als Halbschuh (UVP: 139,95 Euro) oder Stiefel (UVP: 149,95 Euro) in vielen starken Farben. Hier zeigt sich der Venture in Aktion.Weitere Informationen: www.keenfootwear.com , Twitter twitter.com/keeneurope , Facebook www.facebook.com/keeneurope Blog www.keenfootwear.com/de - de/blog Instagram KEEN Pinterest KEEN YouTube KEEN Tag: @keeneuropeHashtags: #keenfootwear, #bettertakesactionBezugsquellen: Fachhandel und www.keenfootwear.com Kategorie: Trailhead, Fast Hiking, MicroadventuresObermaterial: Performance-Mesh mit TPU-Verstärkungen für lange HaltbarkeitFutter: atmungsaktives Mesh-FutterAusstattung: KEEN KonnectFit-System zur sicheren Fersenfixierung; EVA-Zwischensohle für leichtgewichtige Dämpfung; wasserdichte, atmungsaktive KEEN.DRY-Membran; herausnehmbares Fußbett aus doppelt verdichtetem PU mit Gewölbeunterstützung; Stabilisierungsplatte; CleansportNXT für natürliche Geruchskontrolle; Schnellzughaken; niedrigere hintere Schafthöhe beim Midcut für die Entlastung der AchillessehneLaufsohle: griffige KEEN.All-Terrain-Gummilaufsohle mit 4 mm Multifunktionsstollen für sicheren GripPreis (UVP): 139,95 Euro (Lowcut), 149,95 Euro (Midcut)