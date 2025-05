trendtours präsentiert „Das Beste aus Andalusien“ jetzt auch als Kleingruppenreise

Sonne, Strand und Meer, Kunst- und Kulturschätze vom Feinsten und wunderschöne Städte – in Andalusien finden Urlauber alles, was sie sich von einer Spanienreise versprechen. trendtours bietet die beliebte Flugreise „Das Beste aus Andalusien“ jetzt auch in der Kleingruppe an. Mit maximal 20 Teilnehmern können die trendtours-Gäste die Highlights der schönen Region im Süden Spaniens besonders intensiv kennenlernen und haben noch ausreichend Zeit, entspannte Tage an der Sonnenküste zu verbringen. In der achttägigen Reise sind vier Ganztagesausflüge sowie Halbpension Plus integriert.Die Teilnehmer besichtigen. Die Hauptstadt Andalusiens ist voller Charme, unvergleichbarer Architektur und kultureller Baudenkmäler aus vielen Jahrhunderten. Ihr auffälliger Glockenturm La Giralda war ursprünglich ein Minarett der alten Moschee und ist heute sowohl das Wahrzeichen Sevillas als auch eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt.Ein anderer Ausflug hatzum Ziel. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz war einst eine wichtige römische Stadt und ein bedeutendes Zentrum des Islams im Mittelalter. Das berühmteste Bauwerk der Stadt ist die Mezquita, eine riesige Moschee mit einer Säulenhalle und Mosaiken aus byzantinischer Zeit. Die prachtvolle Moschee wurde im 13. Jahrhundert in eine katholische Kirche umgewandelt.Spektakuläre Ausblicke sind auch ingarantiert. Die Stadt in der andalusischen Provinz Málaga liegt hoch auf einem Felsplateau oberhalb einer tiefen Schlucht. Diese Schlucht, El Tajo, teilt die Neustadt, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, von der Altstadt aus der Zeit der maurischen Herrschaft. Die Puente Nuevo, eine Steinbrücke über der Schlucht, bietet einen grandiosen Aussichtspunkt. Die in der Neustadt gelegene Plaza de Toros ist Spaniens älteste Stierkampfarena und gehört zu den hervorstechendsten Wahrzeichen der Stadt.Ein weiterer Ganztagesausflug führt die trendtours-Gäste nach. Die Perle Andalusiens, ist ein Traum aus 1001 Nacht vor der grandiosen Kulisse der Sierra Nevada. Unter der Herrschaft der Mauren entstand die Alhambra. Die faszinierende Palastanlage gehört zweifellos zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und ist Weltkulturerbe der UNESCO. Die weitläufige, auf einem Hügel gelegene Festungsanlage umfasst Königspaläste, beschauliche Innenhöfe und spiegelnde Wasserbecken aus der Dynastie der Nasriden sowie den Park des Palacio de Generalife mit Brunnen und Obstgärten.trendtours Touristik bietet die Kleingruppenreise „Das Beste aus Andalusien“ im Oktober 2025 an unterschiedlichen Terminen an. Die achttägige Tour kostet inklusive Flug, sieben Übernachtungen Halbpension Plus sowie den Ganztagesausflügen und deutschsprachiger Gästebetreuung ab 1.249 Euro pro Person.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/spanien-andalusien trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.