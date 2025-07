trendtours nimmt Zypern ins Programm

Zypern ist bekannt als sonnenverwöhntes Urlaubsparadies mit ganzjährig angenehmen Temperaturen, traumhaften Stränden und vielen abgeschiedenen Buchten. Doch die Mittelmeerinsel hat so viel mehr zu bieten: einen enormen kulturellen Reichtum und eine beeindruckende landschaftliche Schönheit. Die neue trendtours-Reise „Zypern – Insel der Aphrodite“ präsentiert die ganze Vielfalt der Urlaubsdestination. In der Kleingruppe mit maximal 20 Teilnehmern besichtigen sie archäologische Stätten mit prächtigen Bodenmosaiken, antike Villen und die Königsgräber von Paphos. Sie bestaunen den berühmten Aphrodite-Felsen, wo der Legende nach die Liebesgöttin Aphrodite dem Meer entstiegen ist, und die Akropolis von Kourion. Die besuchen die geteilte Hauptstadt Nikosia, lernen die schöne Hafenstadt Larnaca kennen und erkunden die Burg von Kolossi.Ein Ausflug ins Troodos-Gebirge führt die trendtours-Gäste in eine Landschaft aus grünen Wäldern und malerischen Dörfern. Bei der Besichtigung der Agios-Nikolaos-Kirche, einer typischen – zum UNESCO-Welterbe gehörenden – Scheunendachkirche, bewundern sie die einzigartige Dachkonstruktion und die wunderschönen Fresken. Zu den weiteren Highlights der achttägigen Erlebnisreise zählt der Besuch einer traditionellen Eselsfarm, wo sie mehr über die Nutztiere erfahren, die in der Geschichte und Kultur Zyperns eine bedeutende Rolle gespielt haben.Auch kulinarisch dürfen sich die Teilnehmer auf viel Abwechslung freuen. Auf einem Weingut verkosten sie zypriotischen Wein, sie genießen typische Meze (zubuchbarer Ausflug) und probieren den berühmten Halloumi-Käse, eine der bekanntesten Spezialitäten Zyperns. Während ihres Aufenthalts auf der wunderschönen Inseln wohnen sie im Mediterranean Beach Hotel in Limassol. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über einen eigenen Privatstrand und lädt zum Entspannen ein.trendtours Touristik bietet die Kleingruppenreise „Zypern – Insel der Aphrodite“ von Oktober 2025 bis November 2026 an unterschiedlichen Terminen an. Die achttägige Tour kostet inklusive Flug, Transfers, sieben Übernachtungen, Halbpension sowie dem Ausflugsprogramm und einer deutschsprachiger Reiseleitung ab 1.399 Euro pro Person.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder www.trendtours.de/reisen/zypern trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.