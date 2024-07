trendtours nimmt Australien ins Programm

trendtours Touristik hat sein Angebot weiter ausgebaut und bietet ab 2025 auch Reisen nach Australien an. Gäste des Best-Ager-Spezialisten können in einer Kleingruppe mit maximal 20 Teilnehmern Down Under erkunden. Während der 18-tägigen Erlebnisreise lernen sie die Vielfalt des roten Kontinents und seine Höhepunkte kennen. Bei einer Stadtrundfahrt durch Perth können sich die Teilnehmer von dem Charme der schmucken Stadt am Swan River überzeugen. Sie besuchen Fremantle und genießen eine Fährfahrt nach Rottnest Island, der Hochburg der Quokkas, den freundlichsten und fotogensten Beuteltieren Australiens. In Melbourne erwartet sie das pulsierende Leben der südlichsten Millionenstadt der Welt, während sie bei der Fahrt auf der Great Ocean Road, der spektakulären Küstenstraße des Kontinents, unter anderem die 60 Meter hohen Felsen, die „Twelve Apostles“, bewundern.Am nächsten Tag geht es per Flugzeug weiter nach Cairns an die Nordostküste Australiens. Der Hauptort im tropischen Norden Queensland ist als Eingangstor zum Great Barrier Reef bekannt. Das größte Korallenriff der Welt kann bei einem optional zubuchbaren Ausflug besichtigt werden. Die Teilnehmer können die Korallen und ihre Bewohner mit einem Unterseeboot beobachten sowie beim Schnorcheln oder Tauchen. Am zehnten Tag der Reise steht ein Ausflug in das Städtchen Kuranda auf dem Programm, der eine Seilfahrt durch den Regenwald und die Fahrt mit dem Kuranda Scenic Train, einer historischen Eisenbahn, mit Panaromablick auf den Dschungel beinhaltet.Bei einer Reise zu den Höhepunkten von Down Under darf ein Besuch des Ayers Rock nicht fehlen. Die trendtours-Gäste fliegen in das Herz des Kontinents, um den Uluru, wie die Aboriginals den heiligen Berg in der zentralaustralischen Wüste nennen, zu bestaunen. Dort wartet ein ganz besonderes Erlebnis auf sie: Unter Anleitung eines Anagu-Aboriginals gestaltet jeder Teilnehmer sein eigenes Bild in traditioneller Punktmalerei - ein sehr persönliches Souvenir. Ein weiteres Muss der Erlebnisreise ist Sydney, wo die Teilnehmer vier Nächte verbringen und ausreichend Zeit haben die lebenswerte Großstadt zu besichtigen, inklusive einer Hafenrundfahrt mit Blick auf das ikonische Opernhaus.Ein weiteres Highlight dieser Kleingruppenreise ist der Stopover mit Übernachtung in Dubai. Die Skyline der Wüstenmetropole mit dem Burj Khalifa, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, ist atemberaubend und steht im starken Kontrast zum Dubai Creek, dem alten Gewürz- und Goldmarkt, zu dem die trendtours-Gäste mit einer traditionellen Abra, einem aus Holz gefertigten Boot, fahren.trendtours Touristik bietet „Faszination Australien“ von Februar bis November 2025 als Kleingruppenreise mit maximal 20 Teilnehmern an unterschiedlichen Terminen an. Die 18-tägige Tour kostet inklusive Flug mit Stopover in Dubai, vier Inlandsflügen, Transfers, 16 Übernachtungen mit Frühstück sowie einem vielseitigen Ausflugsprogramm laut Reisebeschreibung und deutschsprachiger Reiseleitung ab 7.499 Euro pro Person im Doppelzimmer.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder unter www.trendtours.de/reisen/australien trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2023 mehr als 238.000 Gäste und einen Umsatz von mehr als 230 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 3.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.